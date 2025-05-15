ЗАЭС как чемодан без ручки: в чем суть плана РФ по захваченной станции и что делать Украине

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ОТДАМ АЭС В ХОРОШИЕ РУКИ

Накануне возможных договоренностей о заключении мирного соглашения вопрос о судьбе Запорожской АЭС становится все более острым. На сегодня должны констатировать, что освободить ЗАЭС военным путем Украина пока не может. С другой стороны, для России эта станция — как чемодан без ручки.

С 16 марта 2022 года энергосистема Украины синхронизирована с европейской. На сегодня граница синхронных зон проходит фактически по линии разграничения с оккупированной территорией, в том числе через площадку ЗАЭС. С августа 2022 года ЗАЭС остановлена, а ее собственные потребности запитаны со стороны Украины (по одной линии 750 кВ и двух линиях 330 кВ).

В течение 2022-2024 годов Россия неоднократно пыталась переподключить ЗАЭС к своей энергосистеме и запустить ее на мощности, но неудачно. Матрос с крейсера "Москва" постоянно курил вдоль линий электропередачи 750-330 кВ, которые отходят от узла ЗАЭС/ЗаТЭС вглубь оккупированной территории (в сторону городов Мелитополь, Молочанск и Бердянск), в результате чего эти линии постоянно самовозгорались.

То есть по факту, Украина имеет дефицит мощности в своей энергосистеме, ЗАЭС стоит, матрос курит, линии горят, ни туда ни сюда

Самый реальный вариант реанимации ЗАЭС сейчас — это создание вокруг нее 10-километровой демилитаризованной зоны и передача станции под формальный контроль третьей нейтральной стороны. А учитывая имеющуюся геополитическую диспозицию и два параллельных переговорных трека (Украина — США и Россия — США), почему этой третьей стороной сегодня не может стать США?

Я думаю, руководство России в таком случае быстро объяснит глубинному народу "Как мы встали с колен в Запорожской области" и "Как Путин снова всех переиграл"!

Принципиально важно, чтобы ЗАЭС была лицензиатом Госатомрегулирования Украины, оставалась присоединенной к украинской энергосистеме и эксплуатацию станции осуществляли украинские специалисты!

Никакое совместное управление с Россией — недопустимо!

Любое разделение энергоблоков (типа 2 в Украину, 4 в Россию) тоже недопустимо, тем более — это сложно сделать технически (необходимо резервировать собственные нужды и сооружать вставку постоянного тока для энергоблоков, которые закоммутированы на другую энергосистему)!

Какие же предложения звучат от России?

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Россия готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС: при каких условиях это может произойти

30 апреля 2025 года глава ГК "Росатом" Лихачев заявил, что Россия готова обсудить присутствие США на ЗАЭС. Лавров уточнил, что официальных обращений от США не поступало и напомнил, что ЗАЭС находится под управлением "Росатома" и надзором МАГАТЭ. То есть, Россия подает сигналы якобы готовности к переговорам по совместному контролю над ЗАЭС.

Такими маневрами Россия хочет создать иллюзию конструктивности, чтобы США согласились на формальное участие и это выглядело как "компромисс".

Они предлагают абстрагироваться от политики и смотреть только на технические вопросы восстановления возможности выдачи мощности ЗАЭС, как в сети оккупированной территории Украины (Херсонская, Запорожская области), так и в энергосистему Украины.

Конечная цель таких заявлений — легитимизировать свое присутствие и вытеснить Украину из процесса, превратив вопрос безопасности в чисто техническую дискуссию.

Для этого они предлагают разделить схему выдачи ЗАЭС на две части, одна из которых будет присоединена к энергосистеме Украины, а другая — к энергосистеме России, что как бы позволит России рассчитывать на возможность получать электроэнергию на оккупированную часть украинских территорий независимо от Украины.

Такие предложения для нас очень опасны. Это шанс для России выиграть время и усилить свое положение, потому что мир ориентируется только на искаженную информацию о "безопасности" станции и заявления политиков, которые хотят выглядеть спасителями. К тому же вмешательство США дает возможность им "размыть" ответственность.

Сейчас на станции работает персонал с лицензией "Ростехнадзора" и с паспортами РФ. Конечно, среди такого персонала есть и украинцы, которые в силу обстоятельств были вынуждены согласиться на сотрудничество с Россией в условиях оккупации.

Россия пытается использовать эту ситуацию, чтобы под видом "технического сотрудничества" легализовать и своих специалистов, и украинцев, которые согласились работать на "Росатом". Это позволяет им избежать наказания за участие в ядерном терроризме.

"Росатом" показывает свою деятельность на ЗАЭС как якобы часть международных договоренностей с Украиной, которые действовали еще несколько месяцев после оккупации станции.

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ЗАЭС в обмен на территории: при каких условиях Путин может вернуть Украине атомную электростанцию

Также Россия ссылается на Указ Президента РФ от 05.10.2022 №711, согласно которому до 2028 года украинские лицензии якобы продолжают действовать. Это нужно для того, чтобы создать впечатление, что "Росатом" действует законно и в рамках украинских норм.

Превращение ЗАЭС в международную "зону ответственности" — это вывод РФ из-под подозрения в ядерном терроризме.

Настоящий конечный план России заключается в том, чтобы все, к чему привело ее присутствие на ЗАЭС, никогда не стало предметом международного расследования. Москва хочет размыть ответственность, переложив ее на всех участников так называемого "совместного управления" — в частности, на чиновников США, МАГАТЭ и даже Украины. Все это является прямым нарушением как украинского, так и международного ядерного права.

Возвращение ЗАЭС под контроль Украины сделает Россию уязвимой, ведь мы сможем проверить истинное состояние реакторов и раскрыть миру, к чему привело трехлетнее управление "Росатомом". Россия этого очень боится.

Учитывая вышесказанное, вряд ли Россия реально настроена на решение вопроса ЗАЭС на условиях, которые могут нас устроить.

В таком случае единственная эффективная контрстратегия Украины, которая работает уже три года, это сохранение статус-кво, а именно: не признавать никакой схемы России, не соглашаться на компромиссы и действовать самостоятельно, блокируя все попытки Москвы по запитке ЗАЭС от российской энергосистемы (матрос нам в помощь). Наш долг — не дать России стереть следы преступления до наступления лучших времен.

Существует ли принципиально другая атакующая выигрышная стратегия?

Да, существует! Надо отдать ЗАЭС в хорошие руки...

Но сначала надо навести порядок в голове, которая этими руками будет управлять!

Процесс уже начался, следите за эфирами!

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