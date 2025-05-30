Дальнобойное оружие, логистика и связь. Как Германия обеспечивает боеспособность ВСУ

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О чем идет речь?

В английском языке есть хорошее слово resilience, что означает не просто устойчивость, но именно гибкость и способность держаться под воздействием внешних факторов.

Это во все времена было более чем актуально для любой армии, а сегодня особенно актуально для армии Украины, которая ведет войну уже не первый год — и именно на усталость и слом воли делает ставку Кремль.

Устойчивость армии зависит от морального состояния войска, а моральное состояние, в свою очередь, зависит от уймы факторов, среди которых важнейшими являются материально-техническая часть, а также связь и управление. Мало иметь волю к сражению, если нарушаются фундаментальные принципы организации и работы войска: на одном только духе далеко не уедешь.

Одним из таких китов является связь — она, как и логистика, основа и базис всего в военном строительстве и работе. Поэтому немцы отмечают, что оплатили большую часть спутниковой связи в Украине на годы вперед, а также обязуются заняться вопросами связи в аспектах командования и контроля в архитектуре украинского войска.

Это крайне важно, и немцы прекрасно осознают это.

Устойчивость армии — это логистика, это ремонт, это тысяча и одна «мелочь», без которой не сдвинется не то что батальон, даже порой отдельный танк. Я помню реальную историю, когда украинским артиллеристам не хватало специальной «детали», назовем ее «шнурок», без которой их САУ просто не стали бы работать. Эти шнурки везли им за тридевять земель. А если бы не привезли?

Именно из этого, из таких тысяч «шнурков» самых разных и порой незаметных, и построено обеспечение — а с ним и связь, и все артерии логистики — кровь и пульс войска.

Это и есть та самая устойчивость. И очень хорошо, что партнеры Украины понимают это и вкладывают в нее силы и средства.