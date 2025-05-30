Далекобійна зброя, логістика та зв'язок. Як Німеччина забезпечує боєздатність ЗСУ
Коли міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його український колега Рустем Умєров підписали днями в Берліні угоду про фінансування далекобійної зброї, яку виробляють в Україні, в самій угоді, серед іншого, фігурувало й те, що Берлін також профінансує ту військову базу в Україні, яка впливає на стійкість українських Збройних Сил.
Про що йдеться?
В англійській мові є гарне слово resilience, що означає не просто стійкість, а саме гнучкість і здатність триматися під впливом зовнішніх факторів.
Це в усі часи було більш ніж актуально для будь-якої армії, а сьогодні особливо актуально для армії України, яка веде війну вже не перший рік — і саме на втому і злам волі робить ставку Кремль.
Стійкість армії залежить від морального стану війська, а моральний стан, зокрема, залежить від безлічі чинників, серед яких найважливішими є матеріально-технічна частина, а також зв'язок і управління. Мало мати волю до бою, якщо порушуються фундаментальні принципи організації та роботи війська: на одному тільки дусі далеко не заїдеш.
Одним із таких китів є зв'язок — він, як і логістика, є основою і базисом усього у військовому будівництві та роботі. Тож німці зазначають, що оплатили більшу частину супутникового зв'язку в Україні на роки вперед, а також зобов'язуються зайнятися питаннями зв'язку в аспектах командування та контролю в архітектурі українського війська.
Це вкрай важливо, і німці прекрасно усвідомлюють це.
Стійкість армії — це логістика, це ремонт, це тисяча й одна "дрібниця", без якої не зрушиться не те що батальйон, навіть часом окремий танк. Я пам'ятаю реальну історію, коли українським артилеристам не вистачало спеціальної "деталі", назвемо її "шнурок", без якої їхні САУ просто не стали б працювати. Ці шнурки везли їм за тридев'ять земель. А якби не привезли?
Саме з цього, з таких тисяч "шнурків" найрізноманітніших і часом непомітних, і побудовано забезпечення — а з ним і зв'язок, і всі артерії логістики — кров і пульс війська.
Це і є та сама стійкість. І дуже добре, що партнери України розуміють це і вкладають у неї сили та кошти.