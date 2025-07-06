Как разобраться с агрессивными соседями: о геополитике князя Святослава и его уроках для Украины

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В украинской истории есть много фигур, которые незаслуженно обошла вниманием отечественная наука, едва ли не самым характерным примером такого подхода является князь Святослав. Причин подобного отношения несколько, но главной, несомненно, является грандиозность фигуры князя, на фоне которой слишком невыгодно выглядели политические деятели современности и недалекого прошлого, по стандартам которых отечественная историография пыталась оценивать героев предыдущих эпох.

Проводник

Какой бы аспект жизни и деятельности киевского правителя мы ни рассматривали, источники представляют нам образ непревзойденного воина и властителя. На всех приказах, звучавших с княжеского стола в мирное время и на поле битвы во время многочисленных войн, лежал отпечаток масштабности и взвешенности замыслов, личного мужества и трезвой оценки ситуации.

Все эти добродетели выдающегося политического стратега и прирожденного вождя гармонично сочетались с личностными чертами характера князя. Русский летописец Нестор в "Повести временных лет" дает исчерпывающую характеристику этим качествам, выписывая своеобразный эталон, на который должны были равняться все правители, унаследовавшие после Святослава золотой Киевский стол: "Когда князь Святослав вырос и возмужал, стал он собирать воинов, многих и храбрых, потому что и сам был храбр и легок. Ходя как пардус, много войн он совершал. Телег же за собой он не возил, ни котла не брал, ни мяса не варил, но потонку нарезав конину, или скотину, или воловину и на углях спекши, это он ел. Даже шатра он не имел, а потник слал и седло клал в головах. Такими же и все остальные вои его были. И посылал он в другие страны послов, говоря: "Хочу на вас идти".

Можно было бы считать такую оценку русского летописца несколько субъективной, если бы подобной характеристики не давали князю другие тогдашние источники, в частности те, которые происходили из стана врагов. Византийский историк Лев Диакон так описывает поведение князя под стенами осажденного Доростола: "Святослав... муж горячий и отважный, храбрый и деятельный... понимал, что главной задачей благоразумного полководца является попытка любой ценой спасти своих людей и никогда не падать духом перед лицом несчастий, с какими бы непреодолимыми бедами он ни столкнулся". Не менее выразительным является описание тем же хронистом встречи князя с императором Иоанном Цимисхием: "Показался и Святослав, прибывший по реке на скифской лодке; он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его внешность: среднего роста, не слишком высокого и не слишком низкого, с густыми бровями и серыми глазами, с небольшим носом, безбородый, с густыми, слишком длинными волосами над верхней губой. Голова у него была вполне выбритой, но с одной стороны ее свисала прядь волос — знак знатности рода... Одежда его была белой и отличалась от одежды его приближенных лишь чистотой. Сидя в лодке на скамье для гребцов, он поговорил немного с императором об условиях мира и уехал".

В историографической традиции личные добродетели князя не отрицались, хотя нельзя сказать, что они особо подчеркивались, другое дело государственно-политические и военные свершения, значение которых для развития Руси постоянно ставится под сомнение. Осуществленные правителем масштабные завоевания в научных исследованиях оцениваются в основном негативно. В вину Святославу ставят уже сами походы в отдаленные земли, которые якобы ослабляли обороноспособность центра государства — Русской земли (средней Надднепрянщины и Киева), также присоединение "избыточных" территорий, которые Русь "не могла освоить", наконец — разрушение Хазарского каганата, что якобы "открыло путь на Русь многочисленным кочевым ордам".

Между Волгой и Днепром

Стоит лишь взглянуть на историко-географическую карту и расстановку сил в Восточной Европе в середине Х века (накануне эпохи Святослава), чтобы понять всю беспочвенность этих упреков. Чем была Русская земля до Святослава и чем стала после? Предшественники Святослава смогли обеспечить Киеву и подчиненным ему землям определенную степень суверенитета, который был постоянно угрожаем со стороны могущественных соседей, прежде всего со стороны Хазарского каганата и подчиненных ему кочевых орд, которые правители Итиля использовали как инструмент, с помощью которого давили на своих соседей. В отношениях с Византией Русь могла претендовать разве что на роль младшего политического и экономического партнера, несмотря на военные походы русинов на Константинополь и заключение ряда торговых соглашений.

До Святослава Русская земля не играла заметной геополитической роли, более того, она постоянно рисковала попасть в политическую орбиту более сильных государств. Уже первые шаги Святослава как самостоятельного правителя (приблизительно 961–962 годы) недвусмысленно указывают на прекрасное понимание князем, так сказать, геополитического положения его государства и стратегических задач, которые необходимо было выполнить для обеспечения надежных оснований существования Русского государства.

Первоочередной и главной задачей киевского правителя стало уничтожение Хазарского каганата. Для того чтобы по достоинству оценить Святослава как государственного деятеля и политического стратега, следует посмотреть на динамику геополитических изменений в Восточной Европе на протяжении последнего тысячелетия. Этот регион никогда не имел внутренних естественных границ и соответственно был определенной геополитической целостностью, на территории которой обычно существовал только один крупный государственно-политический центр, подчинявший своей воле пространство от Балтики до Черного моря и Каспия.

Наличие в этом регионе двух крупных водных артерий — Днепра и Волги, вдоль которых пролегали важнейшие торговые пути, обусловило возникновение именно на оси этих рек крупных политических и экономических центров, которые неизбежно должны были вступить в противоборство за гегемонию над этим пространством. Не случайно государственная территория Руси выстраивалась вдоль днепровской оси с центром в Киеве, в то время как Хазария имела осью Волгу с продолжением вдоль северных берегов Каспия с центром в Итиле. Со временем вокруг Днепра формировалось государственное пространство Великого княжества Литовского и Русского и Войска Запорожского — геополитических наследников Киевской Руси, а вдоль Волги — Золотой Орды и Московского государства — геополитических потомков Хазарского каганата.

События прошлого недвусмысленно свидетельствуют, что длительное сосуществование нескольких имперских центров на этом пространстве было невозможным. История неизменно выводила на поединок претендентов на роль Господина над Восточной Европой — Киев против Итиля, Вильно против Сарая, Варшава, впоследствии Чигирин против Москвы, в конце концов Киев против Москвы. Эти противостояния никогда не были слишком длительными, зато упорными и кровавыми, после которых всегда оставался только победитель.

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Drang nach Osten

Князю Святославу, несмотря на его молодой возраст, очевидно, хватило таланта понять истину, постижение которой оказалось не под силу государственным мужам Украины ХХ века — настоящий суверенитет Русской земли начался не со времени освобождения Киева от хазарской дани, а от разрушения Итиля. Поэтому свой первый поход 23-25-летний правитель осуществляет на Среднее Поволжье, завоевывая в 964-м столицу Волжской Болгарии Великий Булгар и опустошая земли буртасов, чем лишил Хазарию поддержки со стороны ее северных данников-союзников.

В следующем году Святослав разбивает хазарское войско и, спустившись на лодках по Волге, добывает Итиль, не оставив в последнем камня на камне. Были захвачены и другие хазарские города, в частности Семендер (неподалеку от современной Махачкалы) и Белая Башня (Саркел). Дань наложена на племена ясов (аланов) и касогов (черкесов).

Победы Святослава в войнах с Волжской Болгарией и Хазарией обеспечили Киеву геополитическое доминирование в Восточной Европе на почти целых триста лет, вплоть до того времени как потомки Джучи и Чингисхана восстановили государственно-политический центр в низовьях Волги — Сарай, расположившийся неподалеку от разрушенного Итиля.

Отдельно следует сказать о кочевническом факторе. Вопреки распространенному стереотипу, должны констатировать: Печенежская орда — основной кочевой соперник Руси времен Святослава — появилась в надчерноморских степях и стала угрожать Руси задолго до уничтожения Хазарии (приблизительно в 915 году), поэтому государство со столицей в Итиле отнюдь не могло быть "защитником" Руси. Более того, именно Хазария была больше всего заинтересована в агрессивных действиях кочевников в отношении оседлого населения Восточной Европы. Хазарское государство жило в своеобразном паразитарном симбиозе с кочевыми ордами и другими разбойными группами (например, варягами), чьим промыслом стало людоедство. Захваченных во время этих коварных рейдов пленников переправляли в хазарские города, выполнявшие роль перевалочных пунктов, а дальше иудейские работорговцы из консорции Рахдания (иврит radhanim, араб. ar-razanija, в переводе — "знатоки путей") Каспием поставляли "живой товар" на рынки мусульманского мира.

Поэтому разрушение хазарской столицы, кроме решения геополитических задач, также положило конец многолетнему демографическому истощению Русской земли и Восточной Европы от деятельности торговцев людьми и их кочевых контрагентов. Все ужасы масштабного людоедства и работорговли вернулись на территорию Украины лишь через 500 лет, когда союзники московских "государей" ханы Перекопской орды возобновили кровавый промысел. Что касается кочевых орд, которые якобы "хлынули на Русь неудержимым потоком через безрассудно разрушенные ворота Итиля", то на самом деле следующий большой кочевой народ (половцы) появился вблизи границ Руси лишь почти через 100 лет после уничтожения Хазарского каганата.

Победить сильнейшего

Достижения киево-русских дружин в юго-восточном направлении были впечатляющими как по размаху, так и по времени, которое понадобилось для этих завоеваний. Но надежным ли было положение Русской земли после устранения военно-политического и экономического конкурента на Волжском торговом пути? Очевидно, что нет. Экономические интересы созданной Святославом империи с центром в Киеве были направлены на юг, в земли, лежавшие над Черным морем и служившие транзитным коридором для русских товаров на рынки богатых стран византийского и исламского миров. Экономическая самостоятельность Русской земли зависела от того, насколько твердой ногой будут стоять русские дружины и торговые фактории над Черным морем и насколько уступчивыми относительно экономических и политических интересов Руси будут ее соседи на Кавказе и Балканах.

Обеспечить доступ на рынки Византии и получить надежные рычаги влияния на эту средневековую сверхдержаву можно было, только получив плацдарм на Балканах. Поэтому нет никаких оснований считать безрассудным или авантюрным следующий военно-политический шаг Святослава. В 968 году он отправляется в Подунавье и, форсировав Дунай в начале лета, наносит поражение болгарскому царю Петру под стенами Доростола. К концу лета войска киевского князя овладевают Добруджей, а к концу года — целой Болгарией.

Ослабление Болгарии было в интересах как Руси, так и Византии, поэтому последняя особо не переживала, когда русские дружины переправлялись через Дунай. Однако в Константинополе отнюдь не ожидали, что Болгарское царство, это могущественное государство, с которым Византия вела изнурительные войны целых 300 лет, потеряв в ее пользу свои лучшие балканские провинции, рассыплется как карточный домик под ударами киевского войска. На границах с империей появился новый, еще более могущественный, противник, стремившийся объединить в своих руках власть над всей Восточной Европой, а новозавоеванное Подунавье сделать сердцевиной Русского государства.

Византия должна была реагировать на этот вызов и поступила по старому римскому правилу "разделяй и властвуй". Ромейские дипломаты убедили хана печенежской орды Курю осуществить нападение на Киев, тем самым оттянуть основные силы Святослава из Болгарии, а за время их отсутствия подстрекали нового болгарского царя Бориса ІІ к восстанию. Впрочем, быстрым маршем на Киев Святослав устранил печенежскую угрозу, а затем вернулся на Балканы, где совершил показательную расправу над восставшими — "и взял город на копье говоря: "Се город мой", и наказал в нем предателей смертью". В болгарской столице Великом Преславе засел русский гарнизон, а царь Борис ІІ признал свою зависимость от Святослава.

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После покорения Болгарии пришла очередь и коварной Византии. В конце лета 970 года русские войска взяли приступом Филиппополь (нынешний Пловдив) и установили контроль над Фракией — ключевой византийской провинцией на Балканах. Именно во время этой кампании греки по достоинству могли оценить духовные и волевые качества киевского князя и его дружинников. По Нестору: "И двинулся Святослав на греков, и вышли они против руси. И когда увидели это русины, то убоялись весьма множества воинов. И сказал Святослав: "Уже нам некуда деваться, а волей и неволей придется стать напротив. Поэтому не посрамим земли Русской, а ляжем костьми здесь, потому что мертвый стыда не имет. Если же побежим мы, — то стыд нам. Поэтому не убежим, а станем крепко, и я перед вами пойду. Если моя голова ляжет, то сами подумайте о себе". И сказали воины: "Где голова твоя ляжет, там и наши головы мы сложим". И приготовились к бою русь и греки. И столкнулись оба войска, и обступили греки русь, и была сеча большая, и победил Святослав, а греки побежали. И пошел Святослав, воюя, к Царьграду, и другие города разрушая, которые стоят пустыми и доныне".

Империи ромеев необходимо было приложить немалые усилия, чтобы одолеть Святослава. Были задействованы все военные ресурсы и дипломатические рычаги. Весной 971-го Святослав с "дружиной малой" был заблокирован в Доростоле, но двухмесячная осада, закончившаяся битвой в открытом поле, не принесла грекам решающей победы. Стороны вынуждены были заключить мир, выгодный для Византии, однако Русь сохраняла свой военный потенциал. По свидетельству киевского летописца, Святослав планировал продолжить военную кампанию после сбора "большей дружины". Впрочем, неожиданная смерть князя над днепровскими порогами на обратном пути в Киев прервала осуществление этих планов, заодно завершив героическую эпоху в истории Русской земли. Последняя за десять лет правления Святослава из рядового княжества превратилась в мощное государство имперского образца, выступавшее на равных с крупнейшими государствами того времени.

Резерв на будущее

Потомки Святослава не смогли восстановить в полном объеме внешнюю экспансию. Впрочем, и завоеваний Святослава, этого своеобразного геополитического резерва, хватило для того, чтобы следующие несколько веков Русская земля чувствовала себя в безопасности от внешних угроз и занимала надлежащее место на политической карте Европы. При Владимире и Ярославе пришло время для внутреннего упорядочения государственной организации, что подняло Русскую землю до уровня самых развитых государств и обеспечило блестящий расцвет киево-русской культуры.

Новые времена приносят новые испытания и ставят новые задачи перед странами и их политическими элитами. Комплекс проблем, которые решают современные государства, несравненно больше, чем тот перечень, который был в Средневековье. Но как тогда, так и сейчас первым пунктом в политической программе любого государственного образования отмечалось обеспечение геополитических оснований для своего существования. Правители Киева и их военно-политическое окружение тысячу лет назад блестяще выполняли эту сверхзадачу. По силам ли нынешним украинским политическим и интеллектуальным элитам если не осуществлять, то для начала хотя бы постичь геополитические задачи Украинского государства?

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