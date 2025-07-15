Путин бьет по Западу: почему Европа должна задать себе вопрос — а что, если Украина падет

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В течение 40 жестоких и кровавых месяцев Украина сражается с российским захватчиком. С февраля 2022 года ее народ подвергается безжалостным и разрушительным атакам. Десятки тысяч человек были убиты или ранены, миллионы лишились своих домов. Украинские заводы, магазины, школы, больницы и электростанции горят, плодородные сельскохозяйственные угодья опустошены. Дети остались сиротами, получили психологические травмы или были похищены. Несмотря на неоднократные призывы, мир не смог остановить эту бойню. И все же Украина, несмотря на численное и вооруженное превосходство противника, продолжает сопротивляться.

Украинский героизм на фоне ужаса стал настолько привычным, что воспринимается почти как должное. Но по мере того как президент России Владимир Путин усиливает войну, обрушивая на Киев и другие города ночной террор, используя рекордные волны вооруженных беспилотников, по мере того как поддержка и мирные усилия США ослабевают, а перегруженные фронтовые солдаты Украины сталкиваются с истощением, такое самодовольство выглядит все более неуместным. Поначалу гипотетический вопрос становится все более реальным и насущным: что, если Украина падет?

Ответ: Распад Украины, если он произойдет, станет эпическим стратегическим провалом Запада, сравнимым или превосходящим катастрофы в Афганистане и Ираке. Негативные последствия для Европы, Великобритании, трансатлантического альянса и международного права будут поистине устрашающими. Одна эта мысль должна сконцентрировать умы.

С самых последних дней 2023 года, когда ее контрнаступление застопорилось, стало очевидно, что Украина не побеждает. На протяжении большей части нынешнего года российские войска неумолимо продвигались вперед в Донецкой области и других регионах, невзирая на жертвы. По оценкам, число российских потерь недавно превысило 1 миллион убитых и раненых. Но они продолжают наступать. Хотя большого прорыва со стороны России не произошло, для прижатых к земле и не получающих достаточного снабжения защитников Украины война превратилась в ежедневную борьбу за существование. То, что им вообще удается держаться, просто поразительно.

Сколько еще Украина сможет сопротивляться на поле боя, в небе, а также дипломатически и политически, находится под большим вопросом. У нее не хватает людей, боеприпасов и ракет-перехватчиков. Тем не менее, она способна наносить мощные ответные удары. Оккупация Курской области России и уничтожение в прошлом месяце стратегических бомбардировщиков, базирующихся в глубине России, были замечательными. Но такие временные успехи не меняют ни основного дисбаланса сил, ни общего направления движения.

Украине все чаще не хватает надежных друзей, хотя, возможно, так было с самого начала. Путин собрал свою собственную "коалицию желающих" — Китай, Иран, Северную Корею и других — для поддержки своей военной машины. Аналог этого — западная коалиция, возглавляемая Великобританией и Францией — находится в подвешенном состоянии. Развертывание военных "сил обеспечения" не может быть продолжено. Из-за неуступчивости Путина и некомпетентности Дональда Трампа прекращение огня не поддерживается и не предвидится.

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Выступая в Лондоне на прошлой неделе, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер повторяли знакомые обещания о непоколебимой поддержке. Это легко. Эффективная военная помощь сложнее. Как и другие европейские страны, Великобритания и Франция не располагают современными вооружениями и военной техникой в необходимых количествах, которые могут обеспечить только США.

Пытаясь восполнить этот пробел, Фридрих Мерц, канцлер Германии, предлагает купить американские батареи Patriot и подарить их Киеву. Однако, как и для ЕС в целом, и для участников саммита НАТО в прошлом месяце, приоритетом Мерца является национальная самооборона.

Трамп остается главной дипломатической головной болью Киева. Его однобокий 30-дневный план прекращения огня был отвергнут Москвой, как и предложенные американо-российские коммерческие сделки. После нескольких месяцев клеветы на президента Украины Владимира Зеленского и подлизывания к Путину "очень стабильный гений" пришел к выводу, что российский лидер, осужденный военный преступник, говорит "чушь" и ему нельзя доверять. Представляете?

Теперь Трамп говорит, что возобновит ограниченные поставки оборонительного оружия Киеву и, возможно, поддержит дополнительные санкции. Но дело не в политике или принципах. Его эго повреждено. Его чувства задеты. Одно лестное слово от ухмыляющегося кремлевского брата может вмиг перевернуть его. Как и все задиры, Трамп инстинктивно отдает предпочтение более сильной стороне. Неудивительно, что Путин считает, что сможет измотать Украину, пересидеть Запад и выиграть войну.

Но еще не все потеряно. С Трампом или без него НАТО может занять более жесткую позицию, установив воздушные зоны отчуждения над неоккупированной Украиной и нацелив на противника свои ракеты и беспилотники. Военная позиция ясна, юридические и гуманитарные аргументы неопровержимы. Россия часто нарушает суверенитет соседей по НАТО. Попытки ядерного шантажа Путина, которые так встревожили Джо Байдена, достойны презрения. Если бы только у НАТО хватило смелости, он мог бы доказать это.

В любом случае, следует незамедлительно ввести новые санкции США и ЕС, направленные на экспорт российской нефти. Миллиарды кремлевских долларов, хранящихся в западных банках, должны быть экспроприированы, чтобы оплатить вооружение и восстановление Украины. Неприсоединившихся, таких как Индия, которые отказываются вводить санкции против Кремля и хотят получать прибыль от войны, следует ознакомить с новым шокирующим докладом Европейского суда по правам человека о жестокости российских военных преступлений — и предложить выбрать сторону.

Сейчас наиболее вероятными представляются два исхода: вечная война в тупике или распад Украины. Поражение Украины и урегулирование на гегемонистских условиях Путина стало бы поражением Запада в целом — стратегическим провалом, предвещающим эру постоянного, расширяющегося конфликта по всей Европе. Для россиян ни тот, ни другой исход не станет прочной победой. Необходимо приложить больше усилий, чтобы убедить российских политиков и общественность в том, что эту войну, так дорого обошедшуюся их стране в жизнях и ресурсах, можно закончить путем переговоров, что законные интересы безопасности будут учтены, что альтернативы гораздо хуже.

Но сначала они должны отказаться от того, кто это затеял. Главный архитектор этого ужаса, главный автор позора России должен быть обезврежен, свергнут и предан международному правосудию. Путин, а не Украина — вот кто должен пасть.

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