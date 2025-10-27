Так умирают города Украины: фазы жизни в прифронтовой зоне по мере приближения фронта

Несколько дней назад наткнулся на сообщение в ФБ, чисто мотивационное, о том, что надо мобилизоваться, потому что иначе ваш город разграбят, женщин изнасилуют, имущество у вас отожмут, а вас или отправят в Сибирь, или в штурм, это кому как подфартит.

Я понимаю цель этого сообщения и даже поддерживаю цель автора мотивировать людей идти в армию, но это так не работает, потому что все, что он там написал — это туфта и многие это понимают, а если человек несет херню, а потом призывает всех что-то делать, то люди даже подсознательно этого делать не будут, потому что следовать призывам человека, который несет херню, никто не желает.

А сейчас я вам расскажу, как оно будет на самом деле, поэтапно.

Если фронт начнет приближаться к какому-то городу, то есть расстояние до ЛБЗ сократится до 50-70 километров, в него начнут массово прибывать военные, это приедут тыловые подразделения, службы и склады бригад, которые их отодвинут от линии фронта, с целью обеспечения безопасности. Сразу в городе существенно подорожает аренда жилья, а найти его станет почти невозможно. Инфраструктура перестанет справляться, в магазинах появятся очереди, можно будет часами стоять на "Новой Почте", в парикмахерскую можно будет попасть только по записи и ждать придется неделю, чтобы попасть на СТО, надо будет пару недель, а то и месяц.

Это период расцвета экономики города, столько денег в большинстве случаев (если это не Харьков) эти города не видели никогда. Хозяйственные магазины, магазины автозапчастей, СТО, продуктовые, кафе, пиццерии, суши-бары, парикмахерские, отделения "Новой Почты" — все они будут появляться, как грибы после дождя. Если в городе нет крупного ритейла, то параллельно будут расти цены почти на все, если есть АТБ или "Варус", то цены будут держаться, но только до момента, когда фронт не подойдет ближе, где-то на расстояние 35-40 км.

В этот момент большинство тыловых подразделений снимется с места, и вместо них начнут прибывать боевые. Вместе с тыловыми уедет и ритейл, и весь рынок останется местным. Вот тогда все действительно обалдеют от заработков. Чувак-владелец двух небольших магазов в прифронтовых селах за три месяца пересел с Geely MK, на TLC 100, правда, он продукты в магазины с РЭБом возил, но в его случае это скорее про предпоследнюю стадию.

Военные по прибытию сразу начнут налаживать свой быт, а поскольку большинство из них заселится в руины, то расходы на приведение их в жилое состояние будут космические, в крупные строительные магазины товар будут завозить фурами, по несколько раз в неделю.

Конечно что по городу будет прилетать, в основном по промзоне, и по лесам и посадкам вокруг города, правда, иногда будут прилеты и по самому городу, но это не очень повлияет на местных, потому что время рубить бабло.

Местная власть тоже не будет отставать, потому что в бюджете наконец-то появятся нормальные деньги, поэтому все моментально бросятся пилить и осваивать бюджет — новая разметка, новые клумбы, новое освещение, восстановление разрушенных зданий, новые окна в школах и детсадах, в которые никто не ходит... у них норм с фантазией.

Смещение фронта еще на десять километров немного все изменит, прилетать станет больше, причем акцент прилетов будет смещаться с военных объектов на гражданские. Отделения "Новой почты" (в Лимане за два дня было уничтожено три отделения), строительные магазины, СТО, автомагазины (почему они их любят, я не знаю, но на моей памяти уже пять таких магазов было уничтожено КАБами). Люди понемногу начнут выезжать, но самые отчаянные будут оставаться, а цены еще вырастут, я видел, как за судочек с оливье в магазине брали 120 гривен, за пачку сигарет — двести, а за два литра колы — 100 (да, как раз можно на "крузак" быстро собрать)

15-20 км. Прилеты становятся все чаще, свет уже никто не ремонтирует, мобильная связь исчезает, ФПВ на улице становится привычной картиной, большинство магазинов закрыто, несколько отбитых еще работает, но на их парковке уже несколько сгоревших автомобилей, которые некому убрать. Жители почти все выехали, осталось несколько сотен пенсионеров, несколько сотен ждунов и несколько сотен тех, кто не в своем уме, потому что считают, что им некуда ехать. Даже работники магазинов уже давно уехали, их привозит утром хозяин, и вечером забирает на относительно безопасную территорию.

Военных становится намного меньше, потому что многие оттянули свои базы километров на десять от города — отдыхать после позиций в месте, где тебе ФПВ в любой момент может в окно залететь, как-то не очень комфортно. В городе в магазах они останавливаются по дороге на выход и при возвращении, после чего едут дальше. Со временем закрываются и эти островки цивилизации, или в них прилетает.

Когда пидары подходят вплотную (это 5-10 километров), город начинают уничтожать, его сносят КАБами, артой, РСЗО, ракетами. До многих, кто остался, доходит — то, что некуда ехать, не так уж и важно, главное — ехать. Кого-то вывозят волонтеры, кого-то полиция (они действительно там работают и осуществляют эвакуацию), кто-то выбирается сам, а кто-то уже никуда не выбирается, потому что похоронен в остатках своего дома.

Со временем в город просачиваются группы противника и пытаются найти укрытие, и тогда начинается наша очередь сносить все возможные нычки, все уцелевшие дома и сараи, погреба и подвалы. Иногда фронт в условиях города сдвигается по несколько раз то в одну, то в другую сторону, что добавляет разрушений.

После того, как ВСУ покидают город, в его руинах противник пытается создать логистический центр для накопления личного состава и ресурсов для дальнейших штурмов, и тогда мы сносим город КАБами, артой, РСЗО и ракетами...

Через несколько месяцев (а может, и полгода) город становится относительно безопасной зоной, где можно ходить, и вот в этот момент и наступает время грабить, насиловать и отжимать, но это невозможно, потому что некого и нечего. Город исчезает, нет пригодных для жилья домов, нет инфраструктуры, нет дорог, электричества, водо- и газоснабжения... Например, Попасную даже исключили из списков населенных пунктов, потому что восстановлению не подлежит. Единственное, что можно делать в этих городах — это собирать металлолом, но это очень рискованное занятие, потому что внезапно этот лом может взорваться прямо в руках, и хорошо, если только руки оторвет, а может и полквартала вокруг.

А вот чтобы этого не произошло, и нужно участвовать в Силах Обороны Украины, а кто не может — донатить столько, сколько имеет возможности. Потому что если пидары дойдут до вашего города, вы можете срубить капусты с военных, но потом остаться без жилья, без бизнеса, без имущества, потому что все это сгорит, как уже сгорало не раз. Нехватка людей является одним из главных факторов продвижения врага, потому что воюем мы гораздо лучше, но мясом они нас продавливают. Кстати, укомплектованное подразделение несет гораздо меньше потерь, потому что люди успевают восстановиться, находятся в лучшей физической и психологической форме...

Я понимаю, что российскую компанию по дискредитации мобилизации мне не переплюнуть, там тексты люди поумнее, чем я, пишут, да еще и вкладывают миллионы долларов в их раскрутку, поэтому то, что я написал это так, просто чтиво от нехер делать, никого убедить мобилизоваться мне не удастся... Тем не менее, несмотря на это, я обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы этот сценарий в вашем городе не был реализован, а вместе со мной это будут делать все ребята из нашего взвода и все ребята из нашего батальона.

