Европа уже в состоянии войны с Россией: пять кругов ада, в которые Кремль старается погрузить Запад

Гибридная кампания России против Европы, развернутая после полномасштабного вторжения в Украину, показывает, что война в 2020-х годах не определяется моментом пересечения границ танками. Сегодня конфликт представляет собой непрерывный процесс, в котором враждебные государства используют некинетические, не поддающиеся определению средства для ослабления способности противника функционировать задолго до вступления в бой обычных вооруженных сил. Запад по-прежнему склонен рассматривать эти действия как "предвоенные" или как нечто отдельное от самого конфликта. Но это не так. Они являются частью стратегии эскалации, направленной на подрыв и ослабление нашей логики сдерживания. Это затрудняет определение того, где находится Европа на "спектре конфликта" с Россией. Мы, возможно, не ведем боевые действия, но наша инфраструктура, воздушное пространство и люди уже подвергаются российской агрессии.

Відео дня

Чтобы понять, в каком положении мы находимся, мы должны понять, на кого нацелена Россия и почему. Полезно вернуться к модели, разработанной для более ранней эпохи: "Пять колец" Джона Уордена, впервые изложенной в книге "Враг как система". Первоначально задуманная для воздушных кампаний против промышленных государств, концепция Уордена утверждала, что государство можно парализовать, нанеся удар по системе, которая его поддерживает: руководству, органическим элементам, инфраструктуре, населению и, наконец, его полевым силам. Уорден предлагал добиться этого эффекта с помощью точных ударов на большие расстояния, минуя армии и нанося удар по самому ядру. Эта доктрина лежала в основе ведения войны США, которые использовали свое подавляющее превосходство в воздушных силах.

Актуальность его взглядов не утратила своей значимости. Гибридный подход России можно сопоставить с моделью Уордена, в которой кинетическая военно-воздушная мощь в значительной степени заменена инструментами "серой зоны": кибернетическими и информационными операциями, энергетическим давлением, саботажем, преступными прокси и политической подрывной деятельностью. Цели остаются прежними. Изменился лишь механизм их достижения.

Атака на кольца

С февраля 2022 года Европа подвергается непрерывной кампании российских действий, которая почти идеально соответствует "пяти кольцам" Уордена.

В отношении руководства Россия применяет широкий спектр методов политической войны: целенаправленные убийства и запугивание в Великобритании, Германии и Польше; попытки оказать влияние на политические партии в Словакии и на Западных Балканах; использование кибер-компромата против высокопоставленных чиновников; дезинформационные операции во время выборов в Европе и Великобритании. Это не маргинальные действия, а попытки разрушить политическую сплоченность и подорвать способность принимать решения.

В отношении органических ресурсов Россия использовала структурную зависимость Европы от критически важных ресурсов. Манипулирование газовыми потоками в 2022–23 годах было преднамеренной попыткой вызвать политическую панику и подорвать поддержку Украины. Кибератаки на Jaguar Land Rover, немецких производителей стали и скандинавские энергетические компании иллюстрируют более широкую российскую кампанию против промышленных мощностей. Подводные кабели и трубопроводы в Балтийском и Северном морях также подверглись саботажу или были таинственным образом повреждены. Это стратегическое принуждение другими средствами.

В сфере инфраструктуры Россия неоднократно наносила удары по системам, обеспечивающим экономическое и военное движение: кибератаки на сети электроснабжения в Польше и странах Балтии; глушение GPS-сигналов, которое нарушило работу гражданской авиации в Скандинавии; а также раскрытые в Германии и Великобритании заговоры с целью саботажа железнодорожных линий и военных логистических центров. По сути, это классические удары по инфраструктуре, нанесенные без единой бомбы.

В отношении населения Россия ведет когнитивную войну. Манипулирование миграционными потоками в Финляндию в 2023–2024 годах было направлено на создание политической напряженности. Во время беспорядков в Великобритании летом 2024 года связанные с Россией сети усиливали ультраправые настроения, чтобы разжечь беспорядки. Дезинформация об инфляции, ценах на энергоносители и расходах НАТО использовалась для ослабления поддержки Украины со стороны европейской общественности. Это медленное разрушение демократической сплоченности.

Что касается развернутых сил, Россия проводит испытания на грани допустимого: опасные перехватные маневры вблизи самолетов ВВС Великобритании и НАТО в Балтийском море; создание помех военным навигационным системам; диверсии против складов боеприпасов и логистических узлов; а также продолжающееся использование неофициальных сил в оккупированных районах Украины. Этими действия Россия проверяет пределы терпения НАТО, пытаясь понять, какие действия Альянс готов терпеть, а где он может дать сбой.

Важно

Перемирие в Украине — война в Европе. Сколько осталось до вторжения РФ в ЕС

Россия оказывает давление по всем фронтам. Европа уже находится в состоянии конфликта; не будущего, не теоретического, а настоящего и непрерывного.

Трехфазная модель современного конфликта

Уорден помогает нам составить карту набора целей, но нам все равно нужно понять структуру эскалации. Современный конфликт, по-видимому, проходит в три этапа:

Фаза 1: Гибридные операции/операции в "серой зоне"

Это текущая европейская реальность. Россия проводит постоянные, не поддающиеся определению атаки на руководство, инфраструктуру, промышленность и общественную сплоченность. Цель — стратегическая коррозия, ослабление системы изнутри.

Этап 2: Зондирование/тестирование ниже порогового значения

Как только деятельность в "серой зоне" формирует стратегическую обстановку, Россия проверяет реакцию союзников: воздушные и морские преследования, кибер-вторжения в военные сети, саботаж логистических маршрутов и вызовы самолетам НАТО. То, что мы наблюдаем в настоящее время, — это репетиции, замаскированные под инциденты.

Фаза 3: Война (открытый кинетический конфликт)

Когда политические условия складываются благоприятно, как в Украине в 2022 году, Россия переходит к полномасштабной войне, используя обычные вооруженные силы, массированные обстрелы и открытые удары по инфраструктуре, органам власти и населению.

Эта трехэтапная модель важна, поскольку европейские государства по-прежнему склонны рассматривать этапы 1 и 2 как "конкуренцию", а не как конфликт. Такая ошибочная диагностика создает риск. Она поощряет самоуспокоенность. И она оставляет правительства неподготовленными к переходу к кинетической войне, если она наступит.

Важно

Мировая война — после 2027 года: как Китай будет пытаться не дать Америке снова стать великой

Что должна сделать Европа

Из этого вытекают три стратегических следствия.

Во-первых, Европа должна признать, что действия в "серой зоне" – это не подготовка к войне, а сама война. Система реагирования, которая ждет, пока танки пересекут границу, уже устарела.

Во-вторых, оборона должна быть переосмыслена как защита системы, а не просто создание вооруженных сил. Целостность руководства, энергетическая безопасность, устойчивость промышленности, устойчивость населения и избыточность инфраструктуры становятся ключевыми компонентами сдерживания. Это требует межведомственных, а не только военных решений.

В-третьих, НАТО должна рассматривать прощупывание как стратегический индикатор, а не как тактическую аномалию. Неоднократные вторжения в воздушное пространство, диверсии, глушение GPS и кибератаки не являются раздражителями. Это шаги по эскалации в рамках системной кампании.

Что мы должны возродить из теории Уордена, так это понимание того, что государства являются системами, и что системы могут быть разрушены как глубокими атаками, так и фронтальными сражениями. Но кампания России в "серой зоне" показывает, что современный стратегический паралич может быть достигнут как с помощью неоднозначности, так и с помощью военно-воздушных сил.

Европа не находится в предвоенном состоянии. Мы уже находимся в начальной фазе затяжного конфликта, который ведется с помощью цифрового, экономического, политического и социального давления. Если мы не сможем защитить наши государственные системы сейчас, то, возможно, осознаем, что Россия добилась паралича, только в тот момент, когда нам нужно будет реагировать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно