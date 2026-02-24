Украина, которую потеряла Россия: итоги четырех лет войны, которая заставила нацию повзрослеть

Об итогах четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

То, что начиналось как попытка России восстановить сферу влияния в пределах бывшего СССР, превратилось в процесс, коренным образом изменивший глобальную повестку дня:

крах мифа о "второй армии мира": потеря статуса непобедимой супердержавы при сохранении мобилизационного ресурса;

приобрела статус "токсичной страны: когда-то член G8 и энергетический гигант — ныне подсанкционное государство и сырьевое приложение Китая;

стремительное уменьшение влияния Кремля на постсоветском пространстве: Армения официально начала выход из орбиты влияния РФ (ОДКБ), а страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан) ищут партнерства с Китаем, Турцией и ЕС, игнорируя интересы Москвы;

потеря энергетического оружия — главного инструмента политического шантажа и своего крупнейшего рынка сбыта газа — Европы;

эволюция позиции Китая: путь от "безграничной дружбы" к стратегии "пророссийского нейтралитета" с обеспечением критического импорта для РФ, однако с 2025 г. объемы торговли между КНР и РФ сокращаются; от нейтралитета к "миротворцу-альтернативе", который рассматривает войну как инструмент ослабления Запада, но и не позволяет конфликту перерасти в ядерную фазу, которая бы разрушила мировую торговлю;

расширение НАТО: вступление Финляндии и Швеции стало стратегическим поражением Кремля и в корне изменило баланс сил в Балтийском регионе;

Балтийское море — "озеро НАТО": Балтийское море фактически стало внутренним морем НАТО;

милитаризация ЕС: "сломанный" Д. Трампом "зонтик защиты" от США и начало масштабного перевооружения Европы;

трансформация Украины из "объекта", чью судьбу решали крупные игроки за закрытыми дверями, в полноценного "субъекта", который сам формирует повестку дня: отказ от "нормандских форматов";

моральное лидерство: Украина стала символом борьбы демократии против автократии, что дает ей огромный кредит доверия.

ВОЕННЫЙ АСПЕКТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Украина перестала быть лишь "просителем" оружия, а стала экспертом №1 в мире по современной высокотехнологичной войне:

ведущие западные оборонные компании (Rheinmetall, BAE Systems) дают технологии, открывают сервисные центры и производства, а Украина делится уникальным боевым опытом и стала полигоном для испытаний в реальных условиях;

война стала цифровой: системы ситуационной осведомленности (напр. "Дельта") интегрируют данные с дронов, камер, спутников и сообщений от людей в реальном времени;

перенос войны на территорию РФ: Украина доказала способность поражать стратегические объекты (НПЗ, склады, аэродромы, операция "Паутина") на глубине более 1000 км;

"стеклянное поле боя" и дронизация войны: спутники (как коммерческие, так и военные) и разведывательные БПЛА работают 24/7; первый конфликт в мире, где дешевые FPV-дроны и морские беспилотники нивелировали преимущество в тяжелой технике и флоте; Украина создала уникальный прецедент в мировой истории: государство без мощного флота фактически выиграло битву за море;

Россия сталкивается с дефицитом качественного личного состава, ростом дезертирства и невозможностью расширять армию; Украина имеет проблемы с ротацией и управлением, что приводит к ненужным потерям. Обе стороны страдают от истощения, но Россия не может достичь своих целей чисто военными средствами. Фундаментальное несоответствие между российскими военными возможностями и политическими целями делает время все более неблагоприятным для Кремля (Майкл Кофман, Foreign Affairs).

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В корне изменился внутренний "ландшафт" Украины, превратив ее из постсоветской республики в милитаризованную демократию с авторитарными проявлениями и уникальным общественным опытом:

феномен "военного консенсуса" и его эрозия: в первые два года полная консолидация вокруг президента (эффект "сплочения вокруг флага" (Rally 'round the flag));

концентрация власти до сих пор сохраняется, однако отказ от консолидации с оппозицией ("правительство национального единства"), выборочное правосудие, коррупция во властных органах и отсутствие эффективной коммуникации с обществом вернули внутреннюю дискуссию о подготовке к полномасштабному вторжению, эффективности мобилизации и стратегии борьбы; появилась дилемма выборов;

исчез разрыв между понятиями "обязанность власти" и "народ": от "моя хата с краю" до "мы — это государство" пришло осознание, что выживание страны зависит от каждого;

волонтерское движение стало альтернативной силой, которая часто эффективнее государственных институтов в обеспечении фронта;

солидарность общества: уровень поддержки незнакомых людей (ВПЛ, пострадавших от обстрелов) стал аномально высоким для индивидуалистического общества;

армия как центр притяжения и вооруженная культура: ВСУ как фундамент независимости; вопрос владения оружием и навыков тактической медицины перешел в категорию базовых потребностей выживания для значительной части общества;

окончательная смерть "неполноценности" и рождение национальной гордости: навязываемый миф об Украине как "младшем брате" или "серой зоне" между Востоком и Западом окончательно похоронен;

переоценка понятия "свобода" из абстрактного слова в ценность с памятью имен тех, кто за нее отдал свою жизнь;

милитаризация сознания: осознание, что "мир" — это не отсутствие обстрелов, а способность дать решительный отпор врагу и построить "страну-крепость";

мировоззренческий разрыв с прошлым: Запад как желаемый идеал (страна "Эльдорадо") превратился в партнера с собственными интересами, которому надо доказывать свою ценность;

осознание идентичности: раньше вопрос "кто я?" был фоновым, то сейчас он центральный;

радикальная субъектность: сформировалось убеждение, что мы сами имеем право определять свое будущее, независимо от "пожеланий" соседей или крупных государств;

разрыв с "русским миром": завершается процесс культурного и политического отделения; последний "бастион" — православная церковь Московского патриархата; русский язык и культура вытеснены из официального пространства, обострение дискуссий об использовании русского языка в общении;

кризис "двух миров": психологический разрыв между теми, кто находится на фронте, и теми, кто живет в тыловых городах, а также между теми, кто выехал за границу, и теми, кто остался — главный вызов для национального единства;

социально-демографический вызов: миллионы украинцев остаются за границей, что создает риск долгосрочного демографического дефицита;

нормализация ненормального: воздушные тревоги, отключение света и отопления, новости о погибших стали частью повседневности, что свидетельствует о высокой резильентности (психологической устойчивости), но в то же время ведет к глубокому истощению;

эффект "отложенной жизни": значительная часть населения живет в состоянии ожидания конца войны, что блокирует долгосрочное планирование;

понятие "победы" трансформировалось из чисто военного термина ("выход на границы 1991 года") в комплексное понятие: справедливость (наказание за преступления, возвращение военнопленных и похищенных детей); использование замороженных активов Центробанка РФ и других механизмов для восстановления разрушенных городов возвращение к нормальности — безопасному небу, открытым границам и возвращению семей домой.

КУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Украина наконец вышла из тени российского культурного доминирования и стала сферой борьбы за идентичность и инструментом дипломатии:

изменение смыслов: культура трансформируется из "объекта" в активный "субъект" сопротивления;

превращение культуры из "декорации" в экзистенциальное оружие и фундамент национальной безопасности;

обретенная субъектность — мы сами объясняем миру свою историю, боль и ценности: "мир наконец начал слышать нас без русского "перевода"; Украина появилась на литературной карте мира как самостоятельный игрок;

процесс интенсивной деколонизации: массовое переосмысление собственной истории и беспрецедентный запрос на изучение реального прошлого без российских нарративов;

искусство стало способом проживания травмы; выставки, спектакли в бомбоубежищах и военная поэзия выполняют роль "общественной психотерапии";

литература как способ зафиксировать опыт, который невозможно забыть: военные дневники, мемуары ветеранов и волонтеров, книги, написанные в окопах или оккупации становятся свидетельством войны;

документалистика как доказательство: документальные фильмы ("20 дней в Мариуполе") получили мировое признание и "Оскар", став инструментом культурной дипломатии, рассказывающим миру правду о военных преступлениях РФ;

стрит-арт и мемы: муралы на разрушенных домах и цифровые мемы стали частью визуального кода сопротивления; мемы как способ преодоления страха через юмор;

образование в кризисном состоянии, однако образовательные учреждения стали не просто местами обучения, а центрами безопасности, психологической поддержки и разработки инноваций;

появились новые "профессии выживания" и обороны (инженерия БПЛА: во многих технических вузах появились кафедры беспилотных систем, где студенты учатся проектировать, собирать и программировать дроны как часть дипломных работ);

реабилитология и протезирование: медицинские учебные заведения переориентировались на подготовку специалистов, способных работать с тяжелыми минно-взрывными травмами и сложными бионическими протезами;

"ранняя взрослость" поколения, выросшего в условиях экзистенциальной угрозы: быстрее повзрослело, но и одновременно является более уязвимым; поколение с чрезвычайно высоким уровнем горизонтального доверия и волонтерского мышления, но одновременно с глубокой психологической травмой;

пришло понимание, что язык, история и образование — это и есть границы государства.

Четыре года полномасштабной войны — это путь взросления нации, за что была заплачена самая высокая цена — человеческие жизни.

Мы продолжаем битву за сознание, выстраивая внутренний каркас нации, который уже невозможно будет демонтировать.

