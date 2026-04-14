Популисты достали всех: почему поражение Орбана — важнейший поворот в мировой политике

ПРАВИЦА В ПОИСКАХ ЖИЗНИ "ПОСЛЕ ОРБАНОВ"

Правы те, кто воспринимает поражение Орбана как победу либеральной демократии над правым популизмом. Очевидно, новое правительство Венгрии будет осуществлять шаги по восстановлению верховенства права, свободы медиа и общественного сектора, системы сдержек и противовесов, вернется к конструктивному поведению в институциях ЕС.

Но частично правы также и те, кто указывает на ново-консервативное (орбановское) происхождение Мадьяра и кто не ожидает коренных изменений ни, скажем, в миграционной политике, ни в вопросе расширения ЕС или военной помощи (что очень важно для Украины). Кто-то даже уже говорит о новом орбанизме-лайт, но без Орбана.

Відео дня

Безусловно, Мадьяр не откажется от своей "правой" политической идентичности даже учитывая то, что сейчас за него массово проголосовал в том числе и левый венгерский избиратель. И это нормально.

Но история победы "Тисы" выводит эту партию и ее лидера на очень важную историческую развилку.

Поражение Орбана случилось в момент, когда в целом правый политический спектр в демократическом мире понемногу (а где-то и быстро) "орбанизируется" (трампизируется, вайделизируется, окамуризируется — как угодно). "Старые" правоцентристы (Мерц, Тори, Макрон) продолжают терять почву.

Буквально на днях открылась перспектива появления нового коллективного орбана-лайт — теперь уже в Словении, где формируется правопопулистская коалиция под старого-нового премьера Янеза Яншу.

Важно

Поэтому пока нет ответа на вопрос, является ли победа Мадьяра исторической случайностью (обусловленной серией грубых ошибок самого Орбана) или началом нового политического тренда. А этот тренд — если он действительно появится — жизненно важен как для будущего европейской демократии, так и для Украины.

Речь идет о шансе на перезагрузку политической "правой" без трампизма-орбанизма. А с ним — и шанс на демократическое восстановление и излом глобального негативного тренда к несвободе.

Предстоит получить ответ, возможно ли ныне в Европе и мире жизнеспособное сочетание консерватизма и либерализма (без трампизма-орбанизма). То есть возможно ли "переизобретение" правоцентризма после мощной волны правого популизма, которая еще будет катиться по миру, вероятно, долгое время, но постепенно будет терять свой импульс.

От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе и для Украины.

В прошлом именно опыт Украины давал положительный ответ на вопрос о либерально-консервативных коалициях (оба Майдана, феномен "национал-демократии", неформальные союзы идеологических разномышленников за реформы, за Европу, против российской угрозы). Но то были другие времена.

Мадьяр против Орбана — это потенциально "нормальные" правые (поддержанные левыми) против правопопулистов, которые достали всех. Причем это не "реванш старого мейнстрима" (это не сработает), а именно пост-орбановская и пост-трампистская волна, со всеми чертами динамичной политики 21-го века, эпохи соцсетей, политического карнавала и кризиса традиционных идеологий.

Пока это не тенденция, а лишь первый кейс. Потому что далеко не везде правопопулисты всерьез "достали" широкие массы людей. Где-то они только на подходе. Кому-то безумие орбанов кажется единственным лекарством против демонизированных "старых элит" и миграции. Многим странам еще придется пройти через своих орбанов. Потому что чужие травмы обычно не учат.

Но развилка мира "после орбанов-трампов" уже нарисовалась.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно