О переселенцах забыли, как о чернобыльцах: почему забота государства превращается в формальность

Апрель 1986-го. Автобус с гостеприимно открытыми дверями. Берем документы и несколько вещей — "на три дня", так сказали. Дверь закрывается, и эти три дня растягиваются на годы, а потом — на десятилетия. И начиная с самого Чернобыля, вокруг людей растет зона социального отчуждения. Она измеряется не километрами, а отложенными решениями, временными статусами, отсутствием ответственности.

Сегодня другие люди пакуют такие же тяжелые чемоданы — уже не из-за аварии, а из-за войны.

По маршруту без конца и края

Чернобыль стал первой масштабной травмой вынужденного переселения в новейшей украинской истории. Еще до Независимости, но уже со всеми характерными чертами типичной государственной реакции. Людей вывозили быстро. Решения принимались централизованно и без объяснений.

Горизонт планирования ограничивался ближайшими днями. Это была эвакуация как техническая операция: вывезти, расселить, отрапортовать. Государство решало вопрос перемещения, но не брало на себя полноценную ответственность за жизнь после него.

Проблема не только в том, что не было ресурсов или опыта. Проблема в том, как именно формулировалась задача. Человека рассматривали как единицу учета, а не как живую сердцевину связей — социальных, экономических, психологических. Но в политике того времени это почти не учитывалось.

И именно эта редукция — до "переселенного населения" — со временем станет типичной. Сегодня миллионы внутренне перемещенных лиц проходят тот же путь — только быстрее и в больших масштабах. И снова перед ними стоит призрак "счастливой дороги".

Вытеснение с повестки дня

Временные решения очень быстро стали постоянными. Общежития, переселенческие городки, служебное жилье — все это рассматривалось как промежуточный этап, который затянулся на годы. Люди жили в условиях, где сложно было планировать будущее: ни окончательного статуса, ни понятных гарантий.

Психологическая поддержка как инструмент фактически отсутствовала. Травматический опыт переселения не описывали, не измеряли и, соответственно, не лечили. Его просто выносили за пределы официальной политики.

Социальные выплаты, которые должны были компенсировать потери, из-за инфляции и отсутствия системной индексации превратились в формальность. Медицинские программы сужались, часто оставаясь на бумаге. То, что должно было быть долгосрочной поддержкой, со временем стало набором символических жестов. Не потому, что кто-то специально решил "сэкономить" именно на этих людях, а потому что система не была настроена на длинную дистанцию.

Но чернобыльцы никуда не исчезли — исчезло внимание к ним. И это принципиальная разница. Проблема не в завершенности трагической истории, а в ее вытеснении с повестки дня.

Сегодня мы наблюдаем подобную логику в работе с внутренне перемещенными лицами. Масштаб другой, причины другие, но характерные черты узнаваемы. Сначала — быстрые решения, направленные на базовую безопасность. Затем — задержки, фрагментарность, перенос ответственности между институциями. И параллельно — постепенное снижение внимания.

Равные среди равных

В этой системе есть еще одна черта, о которой редко говорят прямо. И мы часто сталкиваемся с ситуацией, которую Джордж Оруэлл описал двумя словами: "все равны, но есть более равные". Одни получают тысячи гривен компенсации, другие — копейки. Одни имеют доступ к бесплатному лечению, другие — нет. Государство фактически выбирает, кому помогать в первую очередь, а кому — когда-нибудь и как-нибудь.

Частично это объясняется ограниченными ресурсами. Но не в последнюю очередь — отсутствием четких, единых критериев. Когда их фактически нет, решения становятся ситуативными. А ситуативный акцент в социальной политике — это и есть форма неравенства.

Одни группы оказываются в центре внимания, другие — на периферии. Одни получают более быстрые решения, другие — отложенные. Со временем это формирует иерархию, которая никогда не была провозглашена, но реально существует. В этой иерархии новые трагедии часто вытесняют уже наболевшие.

И именно поэтому чернобыльцы и ликвидаторы сегодня в значительной степени выпали из фокуса. Не потому, что их проблемы решены, а потому что появились другие. Так постепенно формируется зона отчуждения вокруг устаревших проблем.

На обочине временности

Конечно, аналогии между Чернобылем и войной несколько хромают. Причины разные — немое радиационное загрязнение против громкой канонады войны. Но последствия совпадают: потеря дома, социальных связей, перспективы. Такая же ловушка хронической временности.

В обоих случаях отсутствует комплексная государственная политика — стратегический документ, который бы на условных 10 лет вперед расписывал, сколько людей, какую помощь и в какие сроки получат. Стратегия, охватывающая не только материальные выплаты, но и социальную адаптацию (жилье, работа, обучение для детей) и психологическую реабилитацию.

И в обоих случаях есть риск, что "временное" снова станет постоянным — как стало для чернобыльцев, которые в 1990-х слышали "потерпите", а в 2020-х слышат "вы еще здесь?".

Социальный счетчик Гейгера

Радиация государственного отчуждения не всегда проявляется резко. Она накапливается — в отложенных решениях, недоиндексированных выплатах, формальных ответах и отсутствии координации. Каждый отдельный сбой выглядит не критично. Но вместе они создают среду, в которой проблема становится хронической.

К ней привыкают как к неприятному, но привычному фону. Государство и общество адаптируются к тому, что не должно быть нормой. Счетчик Гейгера, тревожно потрескивая, измерял радиацию — то, что не видно. А на социальном счетчике сегодня — более 4 млн внутренне перемещенных лиц. Которых тоже не очень хотят замечать.

И это уже не просто статистика. Это показатель напряженности в системе, которая работает с перегрузкой. Резко меняется социальная структура страны: часть громад теряет население, другие — его принимают, но не всегда имеют для этого ресурсы.

Важно не допустить постепенного распада социогенных элементов — тех составляющих, которые удерживают связи между людьми, государством и территориями. Речь идет о доступе к услугам, предсказуемости поддержки, доверии к правилам и способности системы работать одинаково для разных групп. Без этого начинается медленное разрушение социальной ткани — и формирование зоны общественного отчуждения.

Повернуться лицом к ВПЛ

Риски реальны. И выводы вроде бы давно очевидные. Но так и не стали частью целостной политики. Поддержка пострадавших не может строиться как реакция на очередной кризис — через временные программы, разовые решения или ручное "латание" проблем.

Государство должно повернуться лицом к ВПЛ-1986, ВПЛ-2014 и ВПЛ-2022 — не на уровне памятных дат или ритуальных жестов, а через конкретные решения, которые работают в реальной жизни:

Финансирование медицинских программ должно быть закреплено на уровне бюджета как гарантированная статья, а не как ежегодное политическое решение. Это означает стабильные расходы на обследование, лечение и реабилитацию без риска их сокращения в зависимости от ситуации в экономике или приоритетов правительства.

Социальные выплаты должны быть привязаны к автоматической индексации. Без этого они постепенно теряют реальную стоимость и превращаются в ритуальную формальность. Механизм должен работать постоянно, а не пересматриваться вручную.

Психологическая поддержка должна быть частью базовой инфраструктуры, а не набором отдельных проектов или гуманитарных инициатив. Для людей, потерявших дом, это не дополнительная прихоть, а необходимый элемент долговременной адаптации.

Отдельный вопрос — единые прозрачные подходы. Нужны четкие и одинаковые критерии социальной помощи для всех уязвимых групп. Без этого система всегда будет работать фрагментарно: одни получают поддержку быстрее, другие — с опозданием или частично, в зависимости от статуса, категории или злободневного политического фокуса.

Изменить призрачный сценарий

Все эти решения просты для понимания. Они сложны с точки зрения реализации, потому что требуют стабильности, последовательности и минимизации ручного управления. Но без этого мы будем воспроизводить тот же печальный сценарий — с тяжелыми чемоданами и последствиями. Через маршрут в тупик.

Опыт Чернобыля в этом смысле — не только о внезапной техногенной катастрофе. Речь идет о риске ползучей социальной трагедии — когда не отдельные решения, а сам подход провоцирует неравенство, нестабильность и потерю доверия к государству.

Автобус с апреля 1986-го вроде бы никуда и не делся. Он просто движется дальше — меняются причины, дорожные знаки и люди. Пока социальный счетчик Гейгера трещит, а водитель не меняет маршрут — зона отчуждения вокруг переселенцев будет расти.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

