60 лет "Культурной революции": как Мао Цзедун уничтожил будущее Китая руками его же детей

За 10 лет вся интеллектуальная элита в стране была, по сути, уничтожена — педагоги пострадали в большей степени, медики в меньшей. Наверное, печальный опыт Сталина с его "Делом врачей" подсказал Мао, что дацзыбао (рукописную газету с партийными лозунгами) к больным местам прикладывать бесполезно.

Мао уничтожил не только искусство и образование, была разгромлена практически вся наука, а выжившей профессуре повезло, если новые хозяева жизни доверяли им пасти свиней. Десятилетняя пауза в прогрессе привела к тому, что Китай критически отстал от развитых стран в технологическом плане, и это отставание его преемник Дэн Сяопин будет мучительно преодолевать все 1980-е годы.

Вождь Мао уничтожил будущее страны ради политических интриг, чтобы расправиться со своими оппонентами. Он вообще был политиком широких жестов. Чего только стоила его программа по индустриализации страны под названием "Великий скачок", когда на каждом крестьянском подворье поставили доменную печь. Результат — от 15 до 30 млн умерших от голода крестьян, из которых при всем желании вождя так и не получилось профессиональных металлургов.

Так что для того, чтобы избавиться от политических конкурентов и поддерживавшей их партийной элиты, Мао решил уничтожить всю элиту в стране целиком.

Не имея рычагов воздействия на силовиков, которые подчинялись его оппонентам, вождь сделал ставку на молодежь, для начала отдав ей на растерзание учителей. Не удивительно, что в пытках и казнях школьных педагогов и университетских преподавателей было столько жестокими — ведь самые жестокие, как известно, как раз подростки. Парадоксально другое.

Во второй половине ХХ века во многих странах Запада произошла так называемая молодежная революция, когда бэби-бумеры, поколение послевоенного демографического взрыва, решили, что власть теперь принадлежит молодым. Действительно, именно в 1960-х впервые в истории человечества молодость стала не просто переходным возрастом, а самостоятельной политической, экономической и культурной силой.

В самом деле, кому-то удалось получить влияние благодаря шоу-бизнесу. Например, в Великобритании, где молодежь из рабочего класса смогла стать всемирно известными музыкантами или актерами (Шон Коннери, Майкл Кейн) и разрушить вековые классовые барьеры. И только китайские хунвейбины, чей средний возраст составлял 15-18 лет, получили в свои руки реальную власть. Которая позволяла им казнить или миловать. Чаще, правда, казнили.

Мао Цзедун на параде, 1967 год Фото: Вікіпедія

Теперь легко понять, почему два года спустя после начала "Культурной революции", в "революционном мае" 1968-го парижские студенты размахивали на баррикадах "Маленькой красной книжечкой" цитатника Мао. Казалось бы, они должны были сочувствовать китайским интеллигентам — ведь сами были выходцами из интеллигентных буржуазных семей. Нет, они отождествляли себя, конечно же, с хунвейбинами. И поэтому так носились с Мао, который благословил подростков на войну против старших.

Недаром великий поэт и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини, несмотря на свои социалистические взгляды, в этом противостоянии поддерживал полицейских — выходцев из рабоче-крестьянской среды.

Молодые изнеженные барчуки, которые швыряли камни в полицию, конечно же, не знали, что хунвейбины изначально были обречены. Это было первое поколение, которое родилось и выросло при коммунистической власти. Они не знали другой жизни, кроме атмосферы культа личности, пропитанной ненавистью к классовым врагам. И когда в том же 1968 году в Китае закончились интеллигенты, а неспособные ни к какой продуктивной деятельности хунвейбины подняли гражданскую войну — чтобы выяснить, кто правильнее толкует учение Мао, то сам Мао быстро перекрыл им кислород.

Имея доступ к военным складам, подростки перестреляли от 300 тысяч до полумиллиона себе подобных, после чего регулярная армия Китая уничтожила от 750 тысяч до 1,5 млн лидеров и активных боевиков. Пускать в расход остальных — а, по разным подсчетам, выжило от 10 до 17 млн хунвейбинов, — Мао счел нецелесообразным. Поэтому их вывезли в самые глухие и нищие провинции поднимать народное хозяйство.

Сегодня в путинской России по лекалам Мао промывают мозги очередному "потерянному поколению" Фото: Getty Images

Чему нас учит эта история? Только тому, что история повторяется (хотя ученые-историки яростно это отрицают) — и никого ничему не учит. Сегодня в путинской России по лекалам Мао промывают мозги очередному "потерянному поколению".

Например, возьмем эпидемию доносов со стороны учеников и студентов на своих преподавателей за антивоенные высказывания. Как и Мао, путинская система превращает подростков в надзирателей над взрослыми. А после того, как милитаризация школ была провозглашена приоритетом государственной политики, становится понятно, что детей готовят не к жизни, а к войне, как "деды воевали".

Для диктатуры молодость — это не будущее страны, это просто расходный материал. Самый внушаемый и самый дешевый ресурс.

