Кристоферу Нолану — 56: в чем секрет абсолютного успеха режиссера
Главным кинособытием лета однозначно стала "Одиссея" Кристофера Нолана. Вот уже почти 20 лет, начиная с "Темного рыцаря", каждый фильм этого режиссера приковывает к себе всеобщее внимание. Выходец из независимого кино, Нолан не просто прорвался в высшую лигу Голливуда. Он стал феноменальным режиссером-кинозвездой, который один за другим выпускает так называемые "интеллектуальные блокбастеры", не оставляющие равнодушными ни зрителей, ни критиков — и каждая его картина становится абсолютным прокатным хитом. Даже такие явные творческие неудачи, как "Довод", были на слуху благодаря яростным спорам вокруг необычного концепта. Ко дню рождения Кристофера Нолана, которому исполняется 56 лет, кинокритик Алексей Росовецкий попробовал разгадать секрет успеха этого режиссера.
В фильме Нолана "Престиж", казалось бы, честном олдскульном историческом триллере о соперничестве двух иллюзионистов, в финал варварски вторгается Никола Тесла в качестве бога со своей машиной, и зритель с удивлением понимает, что все это время смотрел фантастическое кино. Эта механика циркового фокуса идеально объясняет творческий метод Кристофера Нолана, который умудрился объединить в порыве любви/ненависти к своему творчеству самые полярные аудитории — взыскательных интеллектуалов и "попкорнового" зрителя, который среди всех фильмов предпочитает блокбастеры и падок на маркетинговые уловки.
Первопроходцем на этом пути был Альфред Хичкок, который снимал жанровые хиты, по ходу изобретая новые возможности киноязыка, а в новейшее время мастерами "интеллектуального блокбастера" считаются Дени Вильнев, Дэвид Финчер и Квентин Тарантино. Пока массовый зритель наслаждается криминальным триллером с лихими поворотами сюжета, киноман считывает "Криминальное чтиво" как своеобразную энциклопедию жанра.
Главный фокус Нолана в том, что он продает зрителю его же интеллект: нолановские фильмы позволяют нам в темноте кинозала почувствовать себя по-настоящему умными. Режиссер берет заведомо сложный концепт — реверсивное время, квантовую физику или многоуровневые сны, но в отличие от Дэвида Линча, который любил оставить зрителя в недоумении от увиденного, тщательно разжевывает ему правила игры.
Для этого в фильмах Нолана есть персонажи-функции, такие себе агенты экспозиции, как героиня Эллиота Пейджа в "Начале". В "Доводе" ученый персонаж Клеманс Поэзи читает Протагонисту целую лекцию о том, как работает реверсивный поток времени и инверсия объектов, а в трилогии о Бэтмене функцию ходячей энциклопедии выполняет Люциус Фокс, сыгранный Морганом Фрименом.
В "Интерстелларе" эту роль берет на себя физик Ромилли в исполнении Дэвида Гяси. В фильме есть знаменитая сцена, где ученый берет лист бумаги, складывает его пополам и протыкает ручкой, чтобы наглядно объяснить герою Мэттью Макконахи, что такое червоточина, хотя опытный астронавт Купер и так должен быть в курсе. Так зритель обучается вместе с героем, и когда начинается экшен, он уже чувствует себя экспертом в довольно непростых вопросах.
Ну, а если не можешь понять, просто почувствуй, как советует Протагонисту Барбара в "Доводе".Важно
Но если соскрести с нолановских сюжетов хроноклазмы и черные дыры, внутри обнаружится абсолютно понятная, старая добрая мелодрама. В "Помни", "Престиже" и "Начале" герой травмирован потерей жены, а в "Интерстелларе" пытается вернуться к детям сквозь пространство и время — такие переживания всем нам близки и понятны.
В свою очередь интеллектуалов подкупает то, что Нолан снимает инди-фильмы с бюджетом Пентагона. В рамках "теории авторского кино" его зрительский успех — это триумф автора над студийной машиной. И, конечно же, его пресловутый структурный фетишизм: фильмы Нолана, построенные по принципу кинематографических палиндромов, лент Мебиуса и фракталов, так увлекательно разбирать на шестеренки. Согласитесь, какое удовольствие отслеживать, как идеально подогнаны друг к другу таймлайны в "Дюнкерке" или до чего изящно закольцован "Довод".
И ради этого удовольствия можно закрыть глаза на слабые стороны нолановских фильмов — на плоских, функциональных персонажей, отсутствие самоиронии и пафосные, тяжеловесные диалоги. За безупречную архитектуру формы и фанатичную преданность настоящей кинопленке можно многое простить.
А главное, что Нолан — единственный режиссер "интеллектуальных блокбастеров", кто снимает кино о такой сложнейшей философской величине, как время — единственном непобедимом антагонисте в его фильмах. Всегда можно справиться с мафией, террористами или вражеской авиацией, но единственный враг, с которым невозможно договориться, которого нельзя перехитрить или уничтожить, — это неумолимое тиканье часов.
В "Интерстелларе" главной угрозой выступает не черная дыра и не холодный космос, а релятивистское искажение времени. В "Начале" время — это экзистенциальная тюрьма, когда несколько минут в реальности оборачиваются десятилетиями блужданий в лимбе. В "Доводе" Нолан доводит свою одержимость до пика, вступая в рукопашную с вечностью, когда Протагонист буквально сражается с инверсированным потоком времени.
Стоит отдать Нолану должное: свои фокусы он отрабатывает на семь миллиардов долларов, — именно столько его фильмы заработали на сегодняшний день в прокате.
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