Средство против баллистики: как ракета ERAM может изменить ход войны в Украине

Россия обрушила на Украину один из самых массивных за всю войну залпов баллистических ракет. Этот удар, нанесший огромный ущерб Киеву, является частью кампании президента России Владимира Путина, направленной на то, чтобы сломить волю свободного народа к сопротивлению.

Хотя украинские войска вновь набрали определенный импульс в войне, которая длится уже пятый год, защита от баллистических ракет по-прежнему остается ключевым пробелом. Система Patriot американского производства — единственное надежное средство защиты Украины от этой угрозы. Однако у Украины недостаточно батарей Patriot, а перехватчиков PAC-3 для имеющихся батарей катастрофически не хватает. Несмотря на рост производства, оно по-прежнему не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников. А у европейских сторонников Киева их осталось очень мало.

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Чтобы воспользоваться этой уязвимостью, Москва вложила средства в наращивание производства ракет "Искандер", РМ-48У и "Циркон". Кремль, вероятно, в скором времени возобновит попытки уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, стремясь заставить население подчиниться, заставив его замерзнуть в предстоящую зиму.

Реакция на стратегию России носила почти исключительно оборонительный характер. Украина и коалиция европейских стран работают над созданием альтернативной системы под названием Freyja. Президент Дональд Трамп заявил, что предоставит Украине лицензию на производство ракет Patriot. Компания Lockheed Martin только что обнародовала планы по производству менее дорогой, но и менее мощной версии ракеты PAC-3.

Каждый из этих шагов носит позитивный характер. Однако для того, чтобы они принесли плоды, потребуется время — скорее всего, годы.

Есть более быстрое решение. Оно не предполагает строительства заводов или расширения производственных линий. Оно заключается в более эффективном использовании того, что у Украины уже есть в воздухе.

Украинский парк истребителей F-16, которые уже два года выполняют боевые задачи, представляет собой устаревшие, но боеспособные самолеты. Однако в настоящее время они не оснащены для выполнения одной из наиболее стратегически важных задач в ходе войны: уничтожения российских мобильных пусковых установок баллистических ракет до того, как они начнут стрелять. Причина, по которой они не могут выполнить эту задачу, заключается не в самих самолетах, а в вооружении и системе наведения.

Соединенные Штаты уже одобрили продажу Украине 3 350 боеприпасов Extended Range Attack Munitions (ERAM). Речь идет о высокоточных ракетах воздушного запуска весом 500 фунтов с максимальной дальностью полета около 300 миль, способных поражать цели в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Ракета ERAM может дать Украине возможность наносить удары по пусковым установкам баллистических ракет, не подвергая пилотов недопустимому риску. Благодаря большой дальности действия ракеты ERAM также позволят украинским пилотам поражать особо важные цели, такие как центры снабжения, склады боеприпасов, авиабазы и командные пункты, не входя в зону наибольшей концентрации российских зенитных ракетных батарей.

Однако одной только поставки ракет ERAM недостаточно. Эти ракеты продаются с одним ограничением: их могут использовать только украинские самолеты советского производства, не имеющие возможности динамического обновления целей. Однако это ограничение можно снять в течение нескольких недель, а не лет, что позволит Украине в полной мере задействовать свои истребители F-16.

Оптимальным решением для ВВС США будет уделить приоритетное внимание модернизации программного обеспечения, обеспечивающей полную интеграцию ракеты с системами управления боезапасом и наведения оружия истребителя F-16. Это позволит украинским штабным специалистам получать актуальные координаты целей и заранее программировать маршрут полета ракеты ERAM и выбор конечной цели еще до взлета самолета, при этом пилот сможет обновлять координаты в ходе полета (в случае преследования мобильной ракетной установки).

Более быстрым, но менее эффективным решением стало бы оснащение украинских истребителей F-16 подвесными устройствами для вооружения, производимыми датской компанией Terma. Эти подвесные устройства позволяют интегрировать систему ERAM на истребители F-16 и обеспечат более ограниченные, но все же значимые улучшения в процессе управления целями.

В любом случае сочетание постоянной разведки с помощью украинских дронов и истребителей F-16, оснащенных системой ERAM, поможет нейтрализовать угрозу баллистических ракет у самого источника. Каждая уничтоженная пусковая установка — это еще одна установка, которая не сможет запускать ракеты по украинским городам и объектам инфраструктуры, а также не будет расходовать дефицитные многомиллионные перехватчики Patriot.

Меры, необходимые для реализации этого подхода, не требуют больших затрат и могут быть быстро осуществлены. При этом они направлены не только на противодействие угрозе со стороны российских баллистических ракет, но и на борьбу с садистской стратегией, заключающейся в нанесении ударов по мирному населению.

Необходимо сбивать ракеты еще на пусковой установке. Технология для этого есть, платформа есть, а оружие уже одобрено к продаже. Небольшое изменение в политике США могло бы существенно повлиять на ход борьбы Украины за выживание.

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