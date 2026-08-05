Киев выстоит: 7 простых правил поведения под ударами российской баллистики

Без военной экспертизы. Только эмоции и наивные мечты.

Мы находимся на очень сложном этапе войны: из-за изнеможения, из-за боли, из-за того, что хочется, чтобы все это закончилось. Но мы также осознанно упорны: сдача позиций, капитуляция, деградация, отказ от сопротивления приведут к потере всего сразу: жизни в не меньших масштабах, чем во время боевых действий, без какой-либо надежды на развитие и восстановление, справедливый и достойный финал. Выбирать между рабством и борьбой (с собой, за своих, против чужаков) очень несложно. Сложно жить с этим выбором. Но без него жизни нет вообще, потому что остаются лишь существование, боль и стыд. Я всем сердцем желаю врагам таких же ночей и дней, просто пропорционально умноженных на все эти годы.

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Что нужно делать:

военные должны получать столько поддержки, сколько это возможно и невозможно. Извините, но не на словах о "славе ВСУ", ведь слова теряют значение и стираются. Ценнее всего — только действия;

конкуренция за качество и стоимость оборонных средств, нулевая терпимость к нечестной конкуренции;

мобилизация эффективного управления со стороны органов местного самоуправления (блд, но в Киеве и других городах должны строиться укрытия, потому что только так здесь будут люди; а энергетическая устойчивость должна строиться через диверсификацию и максимальную мобильность решений, даже если они точечные);

из каждого утюга (избиратели, беженцы, аналитические центры, СМИ) должен звучать голос разума о небезграничной украинской устойчивости и инвестициях в ПВО, экономику. Безопасность обходится очень дорого, но коллапс Украины обойдется еще дороже;

управленческая вертикаль должна состоять из толковых людей, а не из лояльных президенту. Это и в его интересах;

уничтожать источник проблемы, а не микроскопом забивать гвозди (очень хорошая аналогия со сбиванием дронов на территории НАТО дорогостоящими ракетами). Абсолютно логичной и вполне законной является военная цель на территории врага, с которой запускают всю эту российскую и северокорейскую сран*;

не пожирать друг друга из-за усталости и изнеможения, ведь сбросить боль и накопившуюся злость легче на ближнем, который рядом, а не на автократе, который в Кремле, и дотянуться до него пока не получится.

Киев выстоит.

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