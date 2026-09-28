Украина держит "среднюю линию": почему для политической системы важно не впадать в крайности

Центризм или средняя позиция часто считается признаком слабости. Например, в политическом контексте, где центристы — это такие себе бюрократы, беззубые и несексуальные. А левые и правые — это место великих идей, вдохновения, прорыва и отправная точка великих преобразований.

Но не только в политическом плане, а в более широком смысле.

Отчасти это так: крайние позиции обладают огромной разрушительной силой и разрушают старые системы, но они редко способны что-то построить. Поэтому со временем власть переходит к умеренной позиции, пока снова не накапливаются вызовы и противоречия, которые вынуждают систему к изменениям.

Видео дня

Почему так? Потому что, если рассматривать этот процесс с точки зрения психической динамики — как групповой, так и индивидуальной, — то удержание средней позиции требует значительных ресурсов.

Находиться в нейтральной позиции — значит принимать сложность и неоднозначность мира, в котором люди разные, одновременно и хорошие, и плохие, поступают правильно и ошибаются, а наше отношение к ним определяется тем, что мы готовы в них игнорировать, а что — подчеркивать.

Мир случаен и зачастую хаотичен, в нем много непредсказуемого, никто не идеален, стартовые условия разные, вброшенность в бытие во многом определяет, но никогда не определяет все. Сохранять такую картину мира — огромные энергетические затраты. А психика — механизм экономный и оптимизирующий, это биологически целесообразно. Поэтому мы реже думаем, чем действуем.

Но как только накапливается целый ряд негативных событий, рисков и вызовов, мы перестаем занимать нейтральную позицию.

Важно

Язык превыше всего: почему так сложилось в Украине и что нужно, чтобы это изменилось

Во-первых, нам нужно разделить мир на черное и белое, нравственное и безнравственное, добро и зло, правильное и неправильное. Это возвращает иллюзию контроля и управляемости мира.

Во-вторых, нам нужно даже в нашем находящемся под угрозой обществе найти "своих" и объединиться вокруг них, чтобы восстановить ощущение собственной целостности и не оставаться в одиночестве в условиях неопределённости. Чем меньше ресурсов — тем уже круг "своих".

В-третьих, нужна идея, нарратив, нечто, что укажет понятный путь к решению проблемы или объяснит, почему мы идём по этому пути, и поддержит наше достоинство. В радикальном сценарии нам легче, если проблема решается путем устранения, очищения, изменения или преследования кого-то, кто не является "нами".

Это продолжается до тех пор, пока проблемная ситуация не разрешится либо успехом, либо провалом. В случае успеха общество находит достаточно ресурсов, чтобы вернуться в среднее положение; в случае провала, при условии сохранения общества, туда может вернуться осознание провала и истощение эмоционального заряда, на топливе которого происходило общественное распределение.

Я понимаю, как нам в последнее время сложно сохранять нейтральную позицию в различных жизненных ситуациях.

Но, если сравнивать, мы все же на удивление хорошо с этим справляемся.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно