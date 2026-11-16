Как удержать людей: почему самые талантливые уходят, если не видят возможностей для развития

Талантливые люди уходят из компании не из-за зарплаты.

Живой коллектив — это тот, в котором споры, конфликты и трудности имеют смысл, ведь каждый продолжает вкладывать в общий результат что-то личное.

Однажды меня поразила деталь, которую я сначала воспринял как преимущество: в рабочей команде на совещаниях царила абсолютная тишина. Никто не спорил, не возражал, решения принимались быстро и единодушно. Мне казалось, что это идеальная слаженность, и именно она является залогом успеха. Через несколько месяцев эта команда начала разваливаться — люди уходили один за другим, почти без объяснений, а те, кто оставался, работали всё более формально.

Видео дня

Я решил пристально присмотреться к происходящему и заметил закономерность: когда в команде наступает тишина, это означает, что люди больше не верят, что их могут услышать. Это значит, что люди уже приняли решение уйти из компании и психологически отстранились от процесса. Для талантливых людей важно быть услышанными и знать, что результат команды — это, в том числе, и их заслуга. Но не только это удерживает людей и сохраняет их вовлеченность и желание продолжать работать с этим работодателем.

Очевидная вещь, которую руководители часто упускают из виду, — это атмосфера в коллективе. Атмосфера в коллективе — это не только конфеты на кухне, тимбилдинги или корпоративная культура на стене… Почти всегда это прямое отражение того, насколько сам руководитель способен выдерживать и разделять боль и заботы сотрудника, вставать на его сторону в спорах, не воспринимая его мнение как угрозу. Люди не боятся того, как отреагируют на несогласие, и если руководитель неосознанно боится, что его аргументы будут опровергнуты — команда это считывает быстрее, чем любую официальную политику открытости. Точно так же команда всегда чувствует, действительно ли токсичное поведение влечет за собой последствия или лишь формально осуждается на словах. И здесь я говорю вовсе не о публичных наказаниях: сотрудникам достаточно тихой уверенности в том, что за унижениями, присвоением чужих заслуг или принижением кто-то всё-таки наблюдает, и это не останется незамеченным. Именно это незаметное, но постоянное внимание руководителя позволяет команде оставаться честной и открытой.

Важно

Осознанное замедление: как вернуть себе контроль над собственной жизнью

Из этого следует и кое-что о личностном росте, что нечасто осознают руководители на уровне компании. Многие думают, что под личным ростом подразумевается прохождение курсов или тренингов, но это механические действия, которые не будут работать, если человек сам к этому не готов. Личностный рост, на мой взгляд, почти всегда тормозится не недостатком навыков у людей, а средой, которая заставляет постоянно управлять впечатлением. Если в компании ошибка или "я не знаю" воспринимаются как слабость, люди рационально выбирают более безопасную стратегию — казаться компетентными и не учиться.

Компания, которая действительно стремится к развитию своих сотрудников, создает для этого конкретные условия. Например, руководитель умеет первым открыто признавать собственные ошибки, а не просто требует открытости от других. Таким образом, этот рост является общим фактором, который, на мой взгляд, является результатом правильно построенной коммуникации в команде и того, что талантливым людям дают возможность проявить себя. Без этого любое обучение остается формальностью.

Таланты остаются там, где им не нужно ежедневно доказывать свою компетентность, чтобы иметь право голоса. Удержать талант — это не вопрос бюджета. Скорее это вопрос того, остается ли рядом с ним пространство, где можно профессионально и творчески развиваться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно