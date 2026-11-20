"Новая Ялта" отменяется: каким был расклад в Шэньчжене и почему не состоялся новый раздел мира
Россияне пытаются продать встречу на троих в Шэньчжене как "новую Ялту", намекая на новый раздел мира. Но ничего подобного не происходит, отмечает политик Николай Княжицкий, потому что политический расклад сейчас совсем не тот, что был в 1945-м, и три престарелых лидера никак не способны решить судьбу планеты.
Так родился "дух Шэньчжэня"))
Попытки Путина найти в Китае "новую Ялту" абсолютно наивны и не имеют шансов. Они разбиваются как об исторический опыт, так и о "реалии на земле". И встреча в Китае это полностью показала.
Возможность Ялтинской конференции 1945 г. была обусловлена уникальной ситуацией, которая сложилась на тот момент. Это была встреча лидеров стран-победителей, которые в тот момент могли между собой принять любое решение, и не существовало ни одного государства, способного этому помешать. Гитлеровская Германия и ее союзники уже проиграли войну. Другие страны Европы и Азии, включая Китай, только освобождались от многолетней оккупации и лежали в руинах.
Во всей мировой истории никогда не было ничего подобного. Всегда существовало несколько "великих государств", с которыми приходилось торговаться и согласовывать любые глобальные решения. Поскольку в 1945 году таких государств больше не осталось, эти трое действительно могли поделить мир так, как им вздумается, и навязать свои решения другим.
В 2026 году нет ничего даже близко похожего.Важно
США претендуют на особую роль в Северном полушарии, а также статус главного торгового и политического партнера ЕС. И для этого американцам не нужно ни с кем договариваться.
Китай претендует на преобладание в Юго-Восточной Азии, а также на статус главного торгового партнера ЕС. Пекин также не требует чьего-либо согласия на это.
На что претендует Путин? Россия продолжает выдвигать территориальные требования в отношении Украины, а также более широкие требования к европейской системе безопасности, в значительной степени повторяющие положения российского ультиматума 2021 года. В то же время ход полномасштабной войны показал, что Москва не имеет достаточных возможностей, чтобы силой навязать Европе и Украине тот порядок, на котором настаивает Кремль.
Откуда здесь может взяться "новая Ялта"?
В Ялте 1945 года встретились лидеры стран, только что победивших в жестокой захватнической войне. Там не было Гитлера, Муссолини или других представителей стран-агрессоров. В то же время в Китае Путин хотел фактически продать завершение войны, которую сам и начал.
Так что, конечно, это никакая не новая Ялта.
Путин может сколько угодно намекать на раздел всего мира, но его программа-максимум — раздел нескольких областей Восточной Украины.
Россия — слабая страна с сырьевой экономикой и уничтоженным будущим. Единственное, чем она может торговать, — это безумие, отсутствие понимания ценности человеческой жизни, в частности собственных граждан, и готовность платить неприемлемую для любого современного общества цену за достижение целей, которых никто в мире не понимает. Это имеет больше общего с условными Талибаном или ИГИЛ, чем с мировой гегемонией.
Символом оккупации Ялты и Крыма российская пропаганда сделала Крымский мост. Но из-за всех известных обстоятельств этот мост теперь ведет в никуда. И ни до одной Ялты им уже не доедешь.
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