Верю ли я, что Трамп принесет мир до января? Нет.

Мы хотим мира, но не капитуляции. Для нас капитуляция означает ГУЛАГ. Мы видели, что случилось с людьми в Олешках и на оккупированных территориях.

Если под миром Россия подразумевает, что Украина уступит еще территории, своих граждан, а также контроль над армией и способность защищаться, то это капитуляция. Украинцы на это не согласятся. Все измотаны, но мы выстоим.

Нам нужен мир как можно скорее. Но на земле я не вижу ни одного признака того, что Путин действительно хочет положить конец войне. Попытки перемирия и мирные переговоры происходят в иной реальности, чем та, которую мы видим здесь.

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Война обостряется. Россия наносит удары все интенсивнее и масштабнее, от них все больше страдают мирные жители — и уже не только в Киеве, но и в других городах.

Нанести удар по Крымскому мосту непросто, даже если у тебя есть необходимые средства. Нужно подавить ПВО, точно выбрать время и цель. Украина шла к этому почти пять лет войны и наконец смогла. Это доказательство того, что мы совершенствуем свои технологии.

НАТО должно перестать гадать, было ли очередное нарушение провокацией или преднамеренным ударом, и перейти от сдерживания к пресечению. На границах Альянса должны стоять средства, которые просто не пропускают врага в воздушное пространство, киберпространство или сети связи. Думаю, таких средств у НАТО пока нет. Надеюсь, что ошибаюсь. Красная линия появится тогда, когда они будут.

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