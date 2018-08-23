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Главная » Политика » Боевики грозятся провести новый референдум
Ситуация на Донбассе

Боевики грозятся провести новый референдум

Боевики грозятся провести новый референдум
Фото с сайта Оbozrevatel

Если Украина не продлит закон об особом статусе ОРДЛО

23.08.18 639
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В террористической организации "ДНР" заявили о готовности провести выборы и референдум о государственном статусе в случае непродления Верховной Радо закона об особом статусе ОРДЛО. Об этом заявил "председатель народного совета" донецких боевиков Денис Пушилин, передает ТАСС.

При этом он подтвердил озвученную ранее в СМИ информацию о переносе выборов "главы и депутатов" псевдореспублики, которые ранее были намечены на осень 2018 года. Но, по словам Пушилина, если закон об особом статусе не продлят, то боевики могут вернуться к такой идее.

"Тогда нужно будет провести выборы главы и народного совета. И не только. Нужно будет провести и муниципальные выборы. Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали под минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами. Также потребуется всенародный референдум с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством?", - заявил Пушилин, добавив, что такой вариант ему по душе.

Напомним, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил о необходимости продления срока действия Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2018 года Верховная Рада продлила его действие еще на год.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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