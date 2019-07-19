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53 депутата просят КСУ проверить правомерность особого статуса для Донбасса

2019-07-19 19:38:29

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53 депутата просят КСУ проверить правомерность особого статуса для Донбасса

Фото: marker.ua

Соответствующее представление нардепов уже поступило в Конституционный суд

В Конституционный суд Украины поступило представление 53 нардепов по отмене особого статуса для Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Народные избранники просят суд проверить на соответствие Конституции закон об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО и закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

В своем представлении нардепы также сомневаются в конституционности закона о недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой на Луганской областей.

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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года Верховная Рада продлила его действие еще на год.

Документом предусматривается, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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