53 депутата просят КСУ проверить правомерность особого статуса для Донбасса

Соответствующее представление нардепов уже поступило в Конституционный суд

В Конституционный суд Украины поступило представление 53 нардепов по отмене особого статуса для Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Народные избранники просят суд проверить на соответствие Конституции закон об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО и закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

В своем представлении нардепы также сомневаются в конституционности закона о недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой на Луганской областей.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года Верховная Рада продлила его действие еще на год.

Документом предусматривается, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в целом закон № 9153, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.