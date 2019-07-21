Во Львове 94-летняя женщина пыталась съесть бюллетень

Женщина должна была голсовать дома

Во Львове на избирательном участке пенсионерка порвала бюллетень, и пыталась его съесть.

Об этом сообщает Громадське.

94-летняя женщина, которая должна была голосовать дома, пришла на избирательный участок, что во Львове на ул. Днистерской, 16.

Члены избирательной комиссии объясняли, что она должна сделать свой выбор дома, но женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке.

После длительных споров, избирательная комиссия по соглашению имеющихся на участке наблюдателей, проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке.

После того, как женщина заполнила бюллетени, она не захотела бросить их в переносной ящик, а готова была бросить только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать.

Избирательная комиссия сообщила об инциденте детям 94-летней женщины. Пока дети женщины ехали на участок, женщина заснула. После приезда детей скандал продолжился и продолжался суммарно почти 4 часа.

В итоге женщина начала рвать и есть свои бюллетени.

Спасенные остатки бюллетеней были сложены в пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные.

Председатель участковой комиссии Ирина Чех рассказала, что этот инцидент не повлиял на работу комиссии.

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