В Хмельницкой области кабинки ремонтировали портретами Ленина, – КИУ

Одна из кабинок была изготовлена в 1979 году

Наблюдатели Комитета избирателей Украины в некоторых регионах заметили ненадлежащее качество кабинок для голосования из-за чего пришлось ремонтировать кабинки подручными средставми.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

"На участке №680470 в с. Врублевцы (Хмельницкая область, – ред.) для оперативного ремонта использовали части портретов Ленина, которые нашли на чердаке школы. Кроме этого, на данном участке члены УИК получили пособия для членов комиссий только 20 июля и не прошли соответствующего обучения", – сказано в сообщении.

"Мы видим огромную проблему, связанную с материально-техническим обеспечением. Эта проблема существует каждый год, однако для нас довольно странно, что на этих выборах она достаточно острой", – сказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Главком.

По его словам, кабинка на одном из участков была изготовлена в 1979 году.

"К примеру, наш наблюдатель сообщил, что одна из кабинок была изготовлена ​​в 1979 году. После этого ремонтов не юбыло. Поэтому, есть массовые примеры, когда в день голосования кабинки заклеивают скотчем, чтобы они хоть как-то держались", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.