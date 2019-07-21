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В Хмельницкой области кабинки ремонтировали портретами Ленина, – КИУ

2019-07-21 16:10:29

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В Хмельницкой области кабинки ремонтировали портретами Ленина, – КИУ

Фото: volynnews.com

Одна из кабинок была изготовлена в 1979 году

Наблюдатели Комитета избирателей Украины в некоторых регионах заметили ненадлежащее качество кабинок для голосования из-за чего пришлось ремонтировать кабинки подручными средставми. 

Об этом сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

"На участке №680470 в с. Врублевцы (Хмельницкая область, – ред.) для оперативного ремонта использовали части портретов Ленина, которые нашли на чердаке школы. Кроме этого, на данном участке члены УИК получили пособия для членов комиссий только 20 июля и не прошли соответствующего обучения", – сказано в сообщении.

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"Мы видим огромную проблему, связанную с материально-техническим обеспечением. Эта проблема существует каждый год, однако для нас довольно странно, что на этих выборах она достаточно острой", – сказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает Главком.

По его словам, кабинка на одном из участков была изготовлена в 1979 году.

"К примеру, наш наблюдатель сообщил, что одна из кабинок была изготовлена ​​в 1979 году. После этого ремонтов не юбыло. Поэтому, есть массовые примеры, когда в день голосования кабинки заклеивают скотчем, чтобы они хоть как-то держались", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

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