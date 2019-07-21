Во Львове женщина вбросила 10 бюллетеней, урна для голосования опечатана

Урну опечатали не сразу

На избирательном участке на улице Симоненко во Львове женщина получила сразу 10 бюллетеней, она заполнила все и бросила в урну.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Комитет избирателей Львовщины.

"Из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов УИК, которые выдавали избирательные бюллетени, женщина получила на руки десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе (для удобства члены комиссии сгрупировали бюллетени по десять штук), заполнила их и бросила в ящик. Избирательную урну, куда была брошена пачка из 10 бюллетеней, была опечатана, хоть и с некоторым опозданием", – сообщили в комитете.

Председатель участковой комиссии Валентина Матвеева, где произошел инцидент, в комментарии Громадському заявила, что женщина, которая пришла голосовать, сама взяла бюллетени со стола.

"Избиратель самостоятельно взяла десять бюллетеней мажоритарного списка и бросила десять бюллетеней в урну для голосования. Ящик опломбировали, и сейчас в него не бросают бюллетени. Это была девушка 1995 года рождения", – рассказала Матвеева.

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