Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • Во Львове женщина вбросила 10 бюллетеней, урна для голосования опечатана

Во Львове женщина вбросила 10 бюллетеней, урна для голосования опечатана

2019-07-21 16:55:30

70 0
Во Львове женщина вбросила 10 бюллетеней, урна для голосования опечатана

Фото: tyzhden.ua

Урну опечатали не сразу

На избирательном участке на улице Симоненко во Львове женщина получила сразу 10 бюллетеней, она заполнила все и бросила в урну.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Комитет избирателей Львовщины.

"Из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов УИК, которые выдавали избирательные бюллетени, женщина получила на руки десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе (для удобства члены комиссии сгрупировали бюллетени по десять штук), заполнила их и бросила в ящик. Избирательную урну, куда была брошена пачка из 10 бюллетеней, была опечатана, хоть и с некоторым опозданием", – сообщили в комитете.

Читайте также:
В Хмельницкой области кабинки ремонтировали портретами Ленина, – КИУ

Председатель участковой комиссии Валентина Матвеева, где произошел инцидент, в комментарии Громадському заявила, что женщина, которая пришла голосовать, сама взяла бюллетени со стола.

"Избиратель самостоятельно взяла десять бюллетеней мажоритарного списка и бросила десять бюллетеней в урну для голосования. Ящик опломбировали, и сейчас в него не бросают бюллетени. Это была девушка 1995 года рождения", – рассказала Матвеева.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...