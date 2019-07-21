Евгений Дикий
МНЕНИЕ
В Днепре возле избирательного участка продавали печенье по пять копеек
2019-07-21 17:19:55
Фото: Опора
Полиция заявляет, что все законно
В Днепре около некоторых избирательных участков наблюдатели гражданской сети "Опора" обнаружили палатки, в которой продавали печенье по 5 копеек и наливали воду.
Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети.
"Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели Опоры не обнаружили. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели Опоры, в 200 метрах обнаружили еще одну палатку с дешевым печеньем", – сказано в сообщении.
Полиция составила акты по факту незаконной торговли.
В пресс-службе полиции Днепропетровской области сказали, что пирожки и печенье вблизи избирательных участков продают законно, передает Украинская правда.
"Полиция на место выехала. Соответственно проверила эту информацию, проверила этих людей, которые осуществляли эту торговлю. У них есть все разрешения для этого. Какой-либо агитации они не проводили. Однако, в связи с тем, что эта информация была нами обнаружена, материалы все равно были зарегистрированы в Журнал единого учета. Это некриминальное и не административное производство, просто зарегистрировано", – расказала пресс-секретарь полиции региона Анна Старчевская.
Мужчина, назвавшийся Александром Петровичем, возле одной из палаток рассказал, что решил раздать за бесценок свой товар, чтобы в день выборов сделать людям праздник.
"Бесплатно же нельзя, потому что будут думать, что мы за кого-то агитируем. Но нет. Я работаю сам от себя, ни к кому не привязываюсь. Вот решил воспользоваться сегодняшним днем", – рассказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
- Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.
- А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.
- По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.
- На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.
- Спикер Верховной Рады Андрей Парубий спрогнозировал, когда пройдет первое заседание новой Рады.
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ЦИК заявляет об отсутствии системных нарушений на выборах в Верховную Раду.