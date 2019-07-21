В Днепре возле избирательного участка продавали печенье по пять копеек

Полиция заявляет, что все законно

В Днепре около некоторых избирательных участков наблюдатели гражданской сети "Опора" обнаружили палатки, в которой продавали печенье по 5 копеек и наливали воду.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети.

"Символики партий или кандидатов вблизи палатки наблюдатели Опоры не обнаружили. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели Опоры, в 200 метрах обнаружили еще одну палатку с дешевым печеньем", – сказано в сообщении.

Полиция составила акты по факту незаконной торговли.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области сказали, что пирожки и печенье вблизи избирательных участков продают законно, передает Украинская правда.

"Полиция на место выехала. Соответственно проверила эту информацию, проверила этих людей, которые осуществляли эту торговлю. У них есть все разрешения для этого. Какой-либо агитации они не проводили. Однако, в связи с тем, что эта информация была нами обнаружена, материалы все равно были зарегистрированы в Журнал единого учета. Это некриминальное и не административное производство, просто зарегистрировано", – расказала пресс-секретарь полиции региона Анна Старчевская.

Мужчина, назвавшийся Александром Петровичем, возле одной из палаток рассказал, что решил раздать за бесценок свой товар, чтобы в день выборов сделать людям праздник.

"Бесплатно же нельзя, потому что будут думать, что мы за кого-то агитируем. Но нет. Я работаю сам от себя, ни к кому не привязываюсь. Вот решил воспользоваться сегодняшним днем", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.