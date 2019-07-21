Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск
  • Главная
  • Политика
  • Вопрос зарплат нардепов не является первоочередным, – Разумков

Вопрос зарплат нардепов не является первоочередным, – Разумков

2019-07-21 22:22:36

76 0
Вопрос зарплат нардепов не является первоочередным, – Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: 24tv.ua

Председатель партии рассказал, планируется ли пересмотр зарплат нардепов в новом парламенте

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопрос изменения заработной платы народных депутатов не является первоочередным вопросом. Об этом сообщил Разумков во время выступления в избирательном штабе партии, передает УНИАН.

Читайте также:
В Раду проходят пять партий, у "Слуги народа" – 43,9%, – национальный экзит-пол

Так, Разумков дал ответ на вопрос, планируется ли пересмотр зарплат нардепов в новом парламенте.

"Я уверен, что заработные платы - это хорошо. Но мне кажется, что сегодня уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде. Поэтому это не первоочередной вопрос, это точно", – заявил председатель партии.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...