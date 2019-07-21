Вопрос зарплат нардепов не является первоочередным, – Разумков

Председатель партии рассказал, планируется ли пересмотр зарплат нардепов в новом парламенте

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопрос изменения заработной платы народных депутатов не является первоочередным вопросом. Об этом сообщил Разумков во время выступления в избирательном штабе партии, передает УНИАН.

Так, Разумков дал ответ на вопрос, планируется ли пересмотр зарплат нардепов в новом парламенте.

"Я уверен, что заработные платы - это хорошо. Но мне кажется, что сегодня уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде. Поэтому это не первоочередной вопрос, это точно", – заявил председатель партии.

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