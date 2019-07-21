Евгений Дикий
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Вопрос зарплат нардепов не является первоочередным, – Разумков
2019-07-21 22:22:36
Дмитрий Разумков / Фото: 24tv.ua
Председатель партии рассказал, планируется ли пересмотр зарплат нардепов в новом парламенте
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что вопрос изменения заработной платы народных депутатов не является первоочередным вопросом. Об этом сообщил Разумков во время выступления в избирательном штабе партии, передает УНИАН.
Так, Разумков дал ответ на вопрос, планируется ли пересмотр зарплат нардепов в новом парламенте.
"Я уверен, что заработные платы - это хорошо. Но мне кажется, что сегодня уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде. Поэтому это не первоочередной вопрос, это точно", – заявил председатель партии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Порошенко назвал главного партнера в новой Раде. Партия "Европейская солидарность" считает самой близкой по духу политсилу Святослава Вакарчука "Голос".
- В свою очередь, Вакарчук заявил, что "Голос" может объединиться с Порошенко или Тимошенко, если они искренне поддержат деолигархизацию.
- А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией "Голос" Святослава Вакарчука.
- Также по словам Тимошенко, "Батькивщина" готова войти в коалицию со "Слугой народа" и "Голосом". Глава партии подчеркнула, что может объединиться с проукраинскими, проевропейскими партиями.
- "Оппозиционная платформа" собирается быть в оппозиции к власти в новом парламенте. Но несмотря на это, Медведчук также подчеркнул, что политсила готова быть партнером всем фракциям.