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Партия Порошенко вне лидирующей тройки после обработки 5% голосов

2019-07-22 01:41:52

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Партия Порошенко вне лидирующей тройки после обработки 5% голосов

Фото: Comments.UA

Лидирует "Слуга народа" действующего президента

Центральная избирательная комиссия обработала более пяти процентов голосов. 

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По результатам на данный момент в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа" (44,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), ВО "Батькивщина (7,4%) и "Голос" (6,5%).
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