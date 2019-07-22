Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Партия Порошенко вне лидирующей тройки после обработки 5% голосов
2019-07-22 01:41:52
Фото: Comments.UA
Лидирует "Слуга народа" действующего президента
Центральная избирательная комиссия обработала более пяти процентов голосов.
Читайте также:
По результатам на данный момент в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа" (44,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), ВО "Батькивщина (7,4%) и "Голос" (6,5%).
- В партии Петра Порошенко рассказали о перепитиях избирательной гонки и возможных коалиционных соглашениях.
Loading...