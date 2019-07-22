В партии Петра Порошенко рассказали о перепитиях избирательной гонки и возможных коалиционных соглашениях

Кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" София Федина рассказала "Фокусу" о предвыборной гонке и сотрудничестве с другими партиями

"По сути, все без исключения партии строили предвыборную кампанию только на критике "Европейской солидарности" и Петра Порошенко. С одной стороны, я так понимаю, у них просто не было о чем говорить в их программах, а с другой стороны – от Вакарчука и Гройсмана я не ожидала. Особенно когда меня – человека, который ни дня не был в политике, - называют "старой властью" и выливают на меня кучу грязи ни за что ни про что. Я все-таки надеялась, что они будут союзниками. Но желание стать или остаться премьер-министром, или какие-то там амбиции оказались более сильными, чем украинский интерес", – считает Федина.

"Хотя я скажу, что и в той, и в другой партии есть очень много хороших людей. И если "Голос" пройдет, то там будут и мои друзья, и будет, с кем работать, а значит это будут союзники. Не знаю, по поводу руководства партии, но по поводу конкретных людей – будет с кем работать", – говорит Федина.

"С другими партиями тяжело говорить про перманентный диалог, потому что позиции очень странные. Одни сегодня заявляют одно, завтра другое, а послезавтра пошутили, а на четвертый день вообще – что это команда говорила, но не лидер. У нас есть те, у кого откровенно антинатовский курс, у нас есть "Голос", у которого нет четкой позиции как таковой вообще", – говорит Федина.

"Но будут конкретные действия, конкретные законопроекты, и мы будем говорить по каждой конкретной ситуации. Мы не будем действовать во вред государству. Если надо будет объеднаться для голосования по какому-то конкретному проукраинскому законопроекту, то без проблем", – уточняет Федина.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа" (44,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), ВО "Батькивщина (7,4%) и "Голос" (6,5%).