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"Слуга народа" с большим отрывом лидирует на досрочных выборах

2019-07-22 05:09:12

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"Слуга народа" с большим отрывом лидирует на досрочных выборах

Фото: ТАСС

Отрыв партии от второго места составляет почти 30%

Отрыв партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" от ближайшего преследователя "Оппозиционной платфопмы – За жизнь" составляет почти 30%. 

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Остальные политчические силы отстали значительно больше.

Как ранее сообщал Фокус:

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