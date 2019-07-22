Евгений Дикий
МНЕНИЕ
"Слуга народа" с большим отрывом лидирует на досрочных выборах
2019-07-22 05:09:12
Фото: ТАСС
Отрыв партии от второго места составляет почти 30%
Отрыв партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" от ближайшего преследователя "Оппозиционной платфопмы – За жизнь" составляет почти 30%.
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Остальные политчические силы отстали значительно больше.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.
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На заграничных избирательных участках лидируют "Европейская солидарность" и "Слуга народа".
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Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.
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