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Члены УИК на Полтавщине заполняли протоколы будущим временем

2019-07-22 05:22:14

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Члены УИК на Полтавщине заполняли протоколы будущим временем

Фото: ВладТайм

Причем, в двух местах сразу

В Полтавской области на двух избирательных участках в двух районах члены участковых избирательных комиссий заполняли протоколы будущим числом.

Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

Примерно в 23 часа 21 июля в с. Пизныки, Чорнухинского района наблюдатель получил протокол УИК №530917, датированный 00:02 22 июля. Второе нарушение было зафиксировано в с. Мушты, Решетиловского района, где в 23: 26 члены комиссии №530803 заполнили протокол, где числится дата 22 июля 3:30 утра.

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Отметим, согласно части 5 статьи 91 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в протоколах о подсчете голосов избирателей на избирательном участке в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и в одномандатном округе указываются дата и время (час и минуты) его подписания членами участковой избирательной комиссии.

Как ранее сообщал Фокус:

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