Евгений Дикий
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Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах
2019-07-22 09:58:54
Фото: facebook.com/maia.sandu
Майя Санду поздравила президента с "ошеломляющим результатом" партии "Слуга народа"
Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.
Об этом написала Санду на своей странице в Facebook.
"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшней мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", – написала Санду.
Она поздравила президента Владимира Зеленского с "ошеломляющим результатом" партии "Слуга народа".
"Это большая ответственность – завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, которая поддерживает его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", – отметила Санду.
Как ранее сообщал Фокус:
- Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.
- Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США.
- Партия "Слуга народа", возможно, будет способна сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не привлекая в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины.
- "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.