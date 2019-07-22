Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах

Майя Санду поздравила президента с "ошеломляющим результатом" партии "Слуга народа"

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Об этом написала Санду на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшней мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", – написала Санду.

Она поздравила президента Владимира Зеленского с "ошеломляющим результатом" партии "Слуга народа".

"Это большая ответственность – завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, которая поддерживает его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", – отметила Санду.

Как ранее сообщал Фокус:

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.

Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США.