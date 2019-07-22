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В Лубнах побеждает кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко, – параллельный подсчет

2019-07-22 11:16:32

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В Лубнах побеждает кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко, – параллельный подсчет

Фото: Facebook / Анастасия Ляшенко

В штабе кандидата утверждают, что Ляшенко обогнала ближайшего соперника на 5%

В Полтавской области в 148 одномандатном избирательном округе (Лубны), согласно данным обработки ЦИК 41,2% протоколов, победу одерживает самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров. На данный момент он набирает 24,24% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко – 21,69%.

В то же время в штабе Ляшенко на основании параллельного подсчета голосов утверждают о ее уверенной победе. Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

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Данные по 131 из 216 участков показывают, что Ляшенко получила 17 648 голосов (32%) и побеждает на 148 округе, обойдя ближайшего конкурента на 3000 голосов. Мухтаров набрал 14 696 голосов (26,7%). Третий по количеству голосов – Константин Ищейкин, которого поддержали 7775 избирателей (14,1%). Его настигает Алексей Баганец, который получил 7163 голосов (13%).

Остальные кандидаты набрали меньше 5%. 

Как ранее сообщал Фокус:

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