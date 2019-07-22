В Лубнах побеждает кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко, – параллельный подсчет

В штабе кандидата утверждают, что Ляшенко обогнала ближайшего соперника на 5%

В Полтавской области в 148 одномандатном избирательном округе (Лубны), согласно данным обработки ЦИК 41,2% протоколов, победу одерживает самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров. На данный момент он набирает 24,24% голосов, тогда как кандидат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко – 21,69%.

В то же время в штабе Ляшенко на основании параллельного подсчета голосов утверждают о ее уверенной победе. Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

Данные по 131 из 216 участков показывают, что Ляшенко получила 17 648 голосов (32%) и побеждает на 148 округе, обойдя ближайшего конкурента на 3000 голосов. Мухтаров набрал 14 696 голосов (26,7%). Третий по количеству голосов – Константин Ищейкин, которого поддержали 7775 избирателей (14,1%). Его настигает Алексей Баганец, который получил 7163 голосов (13%).

Остальные кандидаты набрали меньше 5%.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно данным обработки ЦИК 50,24% электронных протоколов, первое место с большим отрывом занимает партия "Слуга народа" (42,44% голосов избирателей). За "Слугой" идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,87%), "Европейская солидарность"(8,65%) и "Батькивщина" (8,02%). Замыкает пятерку с 6,39% "Голос" Святолава Вакарчука.

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше - 51,9%.