Евгений Дикий
МНЕНИЕ
За Надежду Савченко проголосовали восемь человек, – СМИ
2019-07-22 11:51:49
Фото: Скриншот
Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области
Надежда Савченко на досрочных выборах в Верховную Раду, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила восемь голосов, пишет Громадське.
Отмечается, что в этом округе победил лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев.
По результатам обработки 50% протоколов он набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин – 14,93%.
Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов.
Как ранее сообщал Фокус:
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Центральная избирательная комиссия обработала 50.24% электронных протоколов. Первое место с большим отрывом занимает партия "Слуга народа" – 42,44% голосов избирателей.
- Согласно данным предварительного подсчета голосов, партия "Слуга народов" может получить около 240 мандатов и сформировать однопартийное большинство.
- Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше - 51,9%.
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