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За Надежду Савченко проголосовали восемь человек, – СМИ

2019-07-22 11:51:49

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За Надежду Савченко проголосовали восемь человек, – СМИ

Фото: Скриншот

Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области

Надежда Савченко на досрочных выборах в Верховную Раду, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила восемь голосов, пишет Громадське.

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Отмечается, что в этом округе победил лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев.

По результатам обработки 50% протоколов он набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин – 14,93%.

Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

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