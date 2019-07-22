За Надежду Савченко проголосовали восемь человек, – СМИ

Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области

Надежда Савченко на досрочных выборах в Верховную Раду, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила восемь голосов, пишет Громадське.

Отмечается, что в этом округе победил лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев.

По результатам обработки 50% протоколов он набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Веселкин – 14,93%.

Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов.

Как ранее сообщал Фокус: