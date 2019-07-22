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Доставку бюллетеней в ЦИК будет обеспечивать спецназ, – полиция

2019-07-22 12:07:20

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Доставку бюллетеней в ЦИК будет обеспечивать спецназ, – полиция

Фото: Известия

ЦИК ожидает получение первых оригинальных бумажных протоколы с мокрыми печатями 23 июля

Национальная полиция задействует спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центризбирком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Заместитель председателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем – из ОИК в Центральную избирательную комиссию", – говорится в сообщении.

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 Полиция также будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

В ЦИК сообщили, что ожидают доставку первых оригинальных бумажных протоколов с мокрыми печатями  23 июля.

Как ранее сообщал Фокус: 

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