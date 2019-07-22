Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Доставку бюллетеней в ЦИК будет обеспечивать спецназ, – полиция
2019-07-22 12:07:20
Фото: Известия
ЦИК ожидает получение первых оригинальных бумажных протоколы с мокрыми печатями 23 июля
Национальная полиция задействует спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центризбирком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Заместитель председателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем – из ОИК в Центральную избирательную комиссию", – говорится в сообщении.
Полиция также будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.
В ЦИК сообщили, что ожидают доставку первых оригинальных бумажных протоколов с мокрыми печатями 23 июля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.
- Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.
- По состоянию на утро 22 июля ЦИК обработала 32,29% бюллетеней. В Раду проходят пять партий.