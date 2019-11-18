Тимошенко просит КСУ "спасти фермеров" от "распродажи с/х земли"

В "Батькивщине" уверены: вопрос продажи земли нельзя решать в Раде без референдума

"Батькивщина" обратилась в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность открытия рынка земли в Украине без референдума.

Об этом на брифинге заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

По мнению политика, принятый в первом чтении проект закона, "который открывет рынок земли для иностранцев", противоречит десяти нормам Конституции.

"Если ко второму чтению КС вынесет решение и скажет, что нельзя принимать законы без всеукраинского референдума – Украина будет спасена. Спасены будут и фермеры, и производители, и села", – заявила Тимошенко.

Также она отметила, что обращением в КСУ партия не ограничится.

"Я не верю в то, что президент и его окружение остановятся. Они будут проталкивать, проламывать продажу с/х земли. И только сплоченность с народом Украины может дать реальную защиту от авантюрных действий и афер", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Стоит отметить, что спикер Рады Дмитрий Разумков уже говорил, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум. Но это произойдет после "переходного этапа", т.е. после того, как украинцы поймут, как работает рынок земли.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Во время рассмотрения проектов под зданием Рады проходила акция протеста против рынка земли. Протестующие принесли тушу свиньи в гробу – похороны, по их мнению, олицетворяют будущее украинского животноводства после принятия закона.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".

Президент Владимир Зеленский в видеообращении поблагодарил депутатов "Слуги народа" за проголосованный в первом чтении проект закона о рынке земли.