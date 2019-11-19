"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, – Корниенко

Во фракции уверяют, что депутаты будут делать выбор самостоятельно, с оглядкой на качество представления ГПУ

"Слуга народа" поддержит снятие неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Все мотивированы голосовать за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция", – заявил Корниенко.

По его словам, такого рода голосование можно рассматривать как "техническое", ведь с 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию по неприкосновенности депутатов, такие голосования будут не нужны.

Также Корниенко добавил, что по возможному подозрению Порошенко будет отдельное решение фракции, но в конечном итоге депутаты сами определятся, поддерживать ли снятие неприкосновенности с пятого президента.

"Мы видели голосование по Дубневичу, когда группа наших депутатов по каким-то причинам не поддерживала второе и третье голосование (снятие неприкосновенности и арест, – ред). Было много нареканий на качество представления со стороны ГПУ", – отметил Корниенко.

В то же время, глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что в проект подозрения Порошенко могут внести изменения.

"Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте", – говорит он.

Отдельно Рябошапка добавил, что решение по подозрению Порошенко может быть в течение нескольких ближайших недель.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября ГБР передало в ГПУ проект подозрения Порошенко по делу о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Также следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Подготовив проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко, директор Госбюро расследований Роман Труба пытается удержаться за должность, считает адвокат экс-президента Игорь Головань.

Сам Порошенко из-за действий ГБР прервал свой визит в Турцию, вернулся в Украину и заявил, что дело бюро "не имеет юридического веса... Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно".