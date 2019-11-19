Ляшко освобожденный. Суд отпустил главного радикала на поруки

Лидера Радикальной партии взяли на поруки два действующих депутата – Михаил Волынец ("Батькивщина") и Виктория Сюмар ("Европейская солидарность").

Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера Радикальной партии Олегя Ляшко на поруки под личное обязательство. Его взяли на поруки два действующих депутата – Михаил Волынец ("Батькивщина") и Виктория Сюмар ("Европейская солидарность").

Ляшко подозревают в нанесении легких телесных повреждений депутату от "Слуги народа", главе Комитета Верховной Рады по энергетике Андрею Герусу по статье ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Само заседание началось в 14:00. К этому времени под зданием суда собралась небольшая группа поддержки с флагами Радикальной партии. Но Ляшко встретили не только они, но и представители малоизвестного общественного движения "Вирок", которые бросили в политика презервативы с вазилином. Сам он заявил, что "мелких" провокаторов не боится, и это все проделки его недоброжелателей.

В ходе заседания Ляшко заявил, что прокуроры исполянют заказ власти и он будет инициировать возбуждение уголовного производства против Геруса за фальсификацию доказательств. В подверждении штучного характера дела он зачитал два протокола допроса нардепа. Так, 6 декабря Герус заявил, что повреждений не получил и не считает себя потерпевшим, однако уже 8 декабря поменял показания. Он сообщил, что заметил синяк на руке и потертости на коже, которые получил в результате стычки с Ляшко. Порванную рубашку приобщили в качестве доказательства к делу 11 ноября.

Взять на поруки Ляшко предлагали экс-нардепы Анрей Лозовой, Дмитрий Линько, Валентин Наливайченко, Виталий Куприй, а также действующие парламентарии Михаил Волынец ("Батькивщина") и Виктория Сюмар ("Европейская солидарность").

Прокурор в свою очередь просил арестовать Ляшко стражей без альтернативы внесения залога. По его словам, экс-нардеп может сбежать за границу или, пользуясь своим влиянием, оказывать давление на свидетелей.

Кроме того, прокурор отметил, что Ляшко пытается давить на следователя прокурора и суд в том числе и с помощью медиа.

"Ляшко Олег Валерьевич может продолжить совершать уголовное преступление, в котором подозревается, поскольку после совершения уголовного преступления в социальных сетях и публичных выступлениях он продолжал высказывать оскорбительные позиции в отношении народного депутата Геруса, связанные с государственной деятельностью", – добавил прокурор.

Ляшко в ответ назвал прокурора "идиотом", а все его доводы – безосновательными.

"И все те обоснования, которые приводил тот тип (прокурор, – ред.) в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца, все это - выдумки, и все это смешно. Смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", – сказал он.

При этом Ляшко заявил, что своей вины не признает и во время потасовки с Герусом защищал национальные интересы Украины.

Напомним, 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Лидер "радикалов" обвинил нардепа в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В ответ Герус обвинил Ляшко в работе на Рината Ахметова. Словесная перепалка переросла в драку. Судя по видео, серьезных повреждений никто не получил, только у Геруса в итоге была порвана рубашка.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля". 18 ноября Ляшко сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений Герусу.

После этого генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Ляшко использовал момент с Герусом для того, чтобы попасть в телевизор. "Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", – отметил глава ГРУ.

По его словам, если бы Герус был обычным гражданином, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство. Но теперь "провокация" может Ляшко "стоить очень дорого". Такое заявление "радикал" не оставил без внимания и обвинил Рябошапку в давлении на суд.