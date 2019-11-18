Рябошапка о деле против Ляшко: Медиапопулярность может стоить очень дорого

По словам генпрокурора, если бы Герус был обычным гражданином, действия Ляшко квалифицировались бы как хулиганство

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, возможно, спровоцировал инцидент с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом, но такая провокация может дорого ему обойтись.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", – сказал Рябошапка журналистам.

По его словам, если бы Герус был обычным гражданином, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство.

"А поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже другая квалификация и другие санкции, более жесткая", – добавил генпрокурор.

"Очевидно, что с его (Ляшко) стороны это была, наверное, провокация, но она ему может стоить очень дорого", – резюмировал Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.