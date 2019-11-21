Украина за девять лет планирует построить четыре корвета для ВМСУ, – Воронченко

Покупать катера у французов – это хорошо, но развивать отечественное судостроительство – еще лучше, добавил президент Зеленский

У Украины есть план по строительству корветов для ВМСУ, а контракт на покупку 20 французских катеров – заслуга предыдущей власти.

Об этом на брифинге в Очакове заявил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем строить корветы. Есть план, но вы же знаете, что любой план должен поддерживаться реальными сроками и бюджетом", – заявил Зеленский.

Командущий военно-морскими силами Игорь Воронченко добавил, что по плану Украина должна к 2028 году построить четыре корабля класса "корвет".

Зеленский также добавил, что недавно подписанный контракт с французами на поставку 20 катеров готовился еще предыдущей властью.

"Но я сегодня поддерживаю этот контракт. В любом случае, для нас важнее свое производство, поддерживать Николаев и область, чтобы профессионалы, которые уехали – потому что здесь ничего не строилось многие годы – вернулись домой", – говорит глава Украины.

19 ноября главы МВД Украины и Франции Арсен Аваков и Кристоф Кастанер в Париже подписали соглашение о поддержке в усилении морской охраны и безопасности границ.

В рамках соглашения Госпогранслужба Украины за 136 млн евро получит 20 французских 32-метровых патрульных кораблей компании ОСЕА.

15% указанной суммы Украина выплатит из бюджета сразу же, остальные 85% будут оформлены как кредит франзуского казначейства с минимальными процентами.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".

Тем не менее, глава Минобороны Андрей Загороднюк назвал возврат Россией кораблей выполнением решения Морского трибунала.

Когда корабли еще только шли к Очакову, Воронченко рассказал, что "россияне их угробили - поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".