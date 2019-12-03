Пристайко: Войны в Грузии и Украине начались из-за нерешительности НАТО

По мнению министра, альянс – единственный язык, который понимает Путин, потому он имеет уникальную возможность влияния на РФ

Нерешительность НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда должно было состояться присоединение Грузии и Украины к ПДЧ, привела сначала к вторжению РФ в Грузию, а затем и к войне на Донбассе.

Об этом глава МИД Вадим Пристайко заявил на конференции NATO Engages, передает Интерфакс-Украина.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членства для Украины и Грузии – решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает", – говорит Пристайко.

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"Но прошло более 10 лет, и у нас нет ни ПДЧ, ни членства. Я считаю, что нерешительность НАТО в то время и с того времени позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а потом через шесть лет прийти в Украину", – заявил он.

Также министр добавил, что украинцам время от времени приходится объяснять НАТО, что они защищают свою восточную границу, а безопасность региона напрямую зависит от присутствия Североатлантического альянса.

Кроме всего прочего, глава МИД прокомментировал дискуссию в стане НАТО по определению главного противника альянса (Россия или терроризм).

"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм – это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", – задается вопросом Пристайко.

Министр добавил, что НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ: "То, что способен делать альянс – это единственный язык, который понимает Путин".

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