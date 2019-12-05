Закон об особом статусе Донбасса не будет принят до Нового года, – Арахамия

Лидер "СН" заявил, что работа над законопроектом не ведется

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроект об особом статусе Донбасса не будет принят до Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Лидер "СН" заявил, что работа над законопроектом не ведется.

"Я не думаю, что новый закон реально принять до Нового года. Если вообще будет такое решения и принято. Сейчас я много раз подчеркивал, мы не ведем никакой работы по подготовке любого законопроекта по этому поводу. Поэтому так важен закон не будет приниматься в турборежиме. Его надо прорабатывать", – сообщил Арахамия.

По его оценке, документ можно разработать за три недели.

"Если брать сейчас с парламентского опыта, который мы уже имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то надо минимум три недели для того, чтобы наработать законопроект, потом принять его в первом чтении, подождать две недели – 14 дней, предоставить альтернативные и только потом принять в зале", – добавил он.

Ранее подобную информацию озвучил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, Верховная Рада будет продлевать действие существующего закона из-за дефецита времени.

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Раде хватит 11 дней для разработки законопроекта об особом статусе ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".

Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".

А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.