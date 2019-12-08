Неважно, за общим столом или тет-а-тет: Пристайко назвал требования Зеленского к Путину

Одно из требований президента Украины – полное и постоянное прекращение огня

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал требования президента Украины Владимира Зеленского к своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече 9 декабря в Париже.

Об этом министр написал в Twitter.

Пристайко отметил, что не имеет значения, в каком формате эти требования будут озвучены, за общим столом с лидерами Франции и Германии или во время двухсторонней встречи с президентом РФ.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому).

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.