Неважно, за общим столом или тет-а-тет: Пристайко назвал требования Зеленского к Путину
2019-12-08 22:48:19
Одно из требований президента Украины – полное и постоянное прекращение огня
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал требования президента Украины Владимира Зеленского к своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече 9 декабря в Париже.
Об этом министр написал в Twitter.
Пристайко отметил, что не имеет значения, в каком формате эти требования будут озвучены, за общим столом с лидерами Франции и Германии или во время двухсторонней встречи с президентом РФ.
"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству – основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому).
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.