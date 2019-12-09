Встреча в "нормандском формате" будет продолжаться еще несколько часов, – ОП

Лидеры четырех государств детально обсуждают каждый пункт коммюнике

Лидеры стран "нормандского формата" подробно обсуждают финальный проект коммюнике, который будет подписан и представлен после переговоров.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает "112 Украина".

По его словам, встреча будет продолжаться еще несколько часов, так как лидеры четырех государств детально и скурпулезно обсуждают каждый пункт коммюнике.

"Проходятся по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт, и доходят к какому-то финальному проекту, который будет подписан, этого коммюнике. Пока так, дальше, я думаю, что еще несколько часов это будет продолжаться", – отметил Тимошенко.

По его словам, настроение у глав четырех стран рабочее.

"Все в рабочем настроении, за столом обсуждают все вопросы", – отметил представитель ОП.

Кроме того, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации, на данном этапе переговоров советники лидеров удалились, чтобы вносить правки в некоторые пункты итогового коммюнике. По словам источника, пока было пройдено несколько пунктов.

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