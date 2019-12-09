Встреча в "нормандском формате" будет продолжаться еще несколько часов, – ОП
2019-12-09 20:38:54
Лидеры четырех государств детально обсуждают каждый пункт коммюнике
Лидеры стран "нормандского формата" подробно обсуждают финальный проект коммюнике, который будет подписан и представлен после переговоров.
Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает "112 Украина".
По его словам, встреча будет продолжаться еще несколько часов, так как лидеры четырех государств детально и скурпулезно обсуждают каждый пункт коммюнике.
"Проходятся по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт, и доходят к какому-то финальному проекту, который будет подписан, этого коммюнике. Пока так, дальше, я думаю, что еще несколько часов это будет продолжаться", – отметил Тимошенко.
По его словам, настроение у глав четырех стран рабочее.
"Все в рабочем настроении, за столом обсуждают все вопросы", – отметил представитель ОП.
Кроме того, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации, на данном этапе переговоров советники лидеров удалились, чтобы вносить правки в некоторые пункты итогового коммюнике. По словам источника, пока было пройдено несколько пунктов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки при встрече в Париже.