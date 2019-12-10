Домой к жене и детям. Зеленский возвращается из Парижа

Президент Украины вылетел в Киев после встречи в "нормандском формате"

Во вторник, 10 декабря, президент Владимир Зеленский возвращается из Парижа после переговоров в "нормандском формате". Об этом сообщил Зеленский в Facebook.

Глава государства поделился в соцсети фотографией из самолета.

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", – подписал фото президент.

Вчера, 9 декабря, Зеленский принимал участие во встрече с лидерами Германии, России и Франции. Переговоры длились более восьми часов, после чего, еще на протяжении часа "нормандская четверка" давала итоговую пресс-конференцию.

В рамках переговоров проводилась не только четырехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, но и двухсторонние встречи каждого из участников.

Как ранее сообщал Фокус: