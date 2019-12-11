Соловьев ответил Зеленскому по Донбассу и туфлям Бриони

Президент Украины приглашал российского пропагандиста в Донецк со словами "ничего страшного не произойдет – туфли Бриони не запачкаете"

Российский пропагандист Владимир Соловьев на своем ток-шу ответил президенту Владимиру Зеленскому на предложение посетить Донецк.

По словам Соловьева, ему запрещен въезд в Украину, а саму реплику Зеленского он оценивает как неумелый уход от ответа на вопрос о диалоге с "Л/ДНР".

Также пропагандист предложил Зеленскому дать интервью и пригласил президента Украины в Донецк.

После саммита "четверки" глава Украины пригласил пропагандистов из РФ приехать, посмотреть на то, что происходит на Донбассе.

"В Станице Луганской, Золотом, где разводили войска, я приезжал и говорил с местными жителями. Они там живут и работают. Приезжайте – я вам покажу. А не как ваш товарищ Соловьев, который в Москве говорит, что происходит на Донбассе", – говорил он.

"Я вам говорю: приедьте, посмотрите, что у нас происходит. Походите, думаю, ничего страшного не произойдет – туфли Бриони не запачкаете. Мне кажется, это очень важно", – добавил он.

Соловьев также отреагировал и на "туфли Бриони", выложив в Instagram фото с подписью "никакого Бриони".

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.