В ОБСЕ надеются на привлечение к ответственности убийц Шеремета
2019-12-12 20:53:07
Организация следит за развитием в расследовании убийства Шеремета, а также надеется, что виновные в его смерти будут привлечены к ответственности
Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир надеется, что Украина сможет как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста Павла Шеремета.
Об этом сказано на странице организации в Twitter.
По словам Дезира, организация следит за развитием в расследовании убийства Шеремета, а также надеется, что виновные в его смерти будут привлечены к ответственности.
"Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Шеремета в Украине, которое произошло 20 июля 2016 года. Я надеюсь, вскоре она (Украина – ред.) привлечет к ответственности убийц и преступников", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.
- Позже стало известно об остальных подозреваемых в деле Шеремета.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.