В ССО предложили следствию помощь по Антоненко и Шеремету
2019-12-13 11:47:00
В Силах спецопераций подтвердили, что Rifmaster проходит у них службу. "За время прохождения службы характеризуется положительно", – добавили в армии
Командование Сил специальных операций ВСУ готово помочь следствию в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает пресс-служба ССО.
"Командование ССО готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины", – говорится в сообщении.
Также в ССО подтвердили, что Антоненко проходит контрактную военную службу в их рядах с июля 2017 года, а непосредственно в командовании Сил Rifmaster – с июня 2019 года.
"За время прохождения службы [Антоненко] характеризуется положительно", – добавили в ССО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Юрист и адвокат Маси Найем отказался защищать Антоненко, сославшись на конфликт интересов. Позже он заявил. что не верит в виновность волонтера и назвал шесть причин, почему.