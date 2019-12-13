В ССО предложили следствию помощь по Антоненко и Шеремету

В Силах спецопераций подтвердили, что Rifmaster проходит у них службу. "За время прохождения службы характеризуется положительно", – добавили в армии

Командование Сил специальных операций ВСУ готово помочь следствию в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Командование ССО готово содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины", – говорится в сообщении.

Также в ССО подтвердили, что Антоненко проходит контрактную военную службу в их рядах с июля 2017 года, а непосредственно в командовании Сил Rifmaster – с июня 2019 года.

"За время прохождения службы [Антоненко] характеризуется положительно", – добавили в ССО.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.