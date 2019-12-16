Порошенко внес 19 миллионов для залога, чтобы генерал Марченко вышел из СИЗО

Более двух тысяч человек за три дня приняли участие в марафоне по сбору средств для освобождения генерала

Пятый президент Украины Петр Порошенко решил выделить из личных средств недостающую сумму для залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко.

Об этом Порошенко сообщил во время концерта группы "Ot Vinta", который проводился в рамках марафона по сбору средств для выплаты залога Марченко, говорится на странице "FreeМарченко" в Facebook.

Отмечается, что более двух тысяч человек за три дня приняли участие в марафоне по сбору средств для освобождения генерала Дмитрия Марченко.

"Вечером понедельника стало известно, что свой вклад внес еще один гражданин – Петр Порошенко добавил к собранным средствам… все, чего не хватало, – 19 миллионов гривен. Сбор средств завершен. У нас есть 20 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Петр Порошенко убежден, что главная цель преследований против патриотов – это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет, сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

"Их цель – не посадить Марченко или даже Порошенко. Их цель – переписать историю последних 5 лет нашей с вами страны. Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир – это реваншизм, путинизм, возвращение нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", – отметил Петр Порошенко.

Порошенко также считает, что обстоятельства "дела Марченко" хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления.

Как ранее сообщал Фокус:

Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Он является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для ВСУ.

28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил сумму залога до 20 млн грн.