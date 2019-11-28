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Суд на 57 млн грн снизил сумму залога для фигуранта "дела бронежилетов"

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Дмитрий Марченко / Фото: censor.net.ua
Дмитрий Марченко / Фото: censor.net.ua

Но арест до 3 января 2020 года для Марченко остался в силе

Киевский апелляционный суд снизил до 20 млн грн залог для начальника Главуправления развития ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал Марченко до 3 января 2020 года с залогом в 76,8 млн грн, но защита подала апелляцию.

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Апелляционный суд рассмотрел жалобу и уменьшил размер залога до 20 млн грн. При этом, арест до 3 января 2020 года остается в силе.

Недавно арест Марченко прокомментировал начгенштаба Руслан Хомчак.

"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. У нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру", – заявил он.

"Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал – для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные Силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью?", – добавил он.

Кроме ареста главного фигуранта дела – руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд избрал меры еще для трех подозреваемых.

Первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн.

Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Прокомментировали следственные действия и в партии "Европейская солидарность". Обыски у Бирюкова и командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ расценили как попытку дискредитации украинских военнослужащих и волонтеров и как показательное давление на саму партию.

  • Государственное бюро расследований обнародовало записи телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало эти записи.

  • Генштаб ВСУ и Минобороны закажут независимую от Госбюро расследований экспертизу бронежилетов.