Суд на 57 млн грн снизил сумму залога для фигуранта "дела бронежилетов"

Но арест до 3 января 2020 года для Марченко остался в силе

Киевский апелляционный суд снизил до 20 млн грн залог для начальника Главуправления развития ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал Марченко до 3 января 2020 года с залогом в 76,8 млн грн, но защита подала апелляцию.

Важно

Труба: Генерал из Минобороны приказал принимать бронежилеты, хоть и знал, что они простреливаются

Апелляционный суд рассмотрел жалобу и уменьшил размер залога до 20 млн грн. При этом, арест до 3 января 2020 года остается в силе.

Недавно арест Марченко прокомментировал начгенштаба Руслан Хомчак.

"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. У нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру", – заявил он.

"Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал – для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные Силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью?", – добавил он.

Кроме ареста главного фигуранта дела – руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд избрал меры еще для трех подозреваемых.

Первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн.

Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июня следователи ГБР провели обыски у сотрудников Минобороны, а также у экс-советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова. По словам главы ведомства Романа Трубы, обыски связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

В Минобороны заявили, во время обысков были изъяли оригиналы документов и все электронные носители в управлении материального обеспечения ВСУ, из-за чего были парализованы закупки для армии.