Компания Ukrainian Energy выиграла конкурс на разработку Варвинского нефтегазового месторождения, но Нафтогаз с такими результатами не согласен

Летом правительство Украины передало комплекс нефтяных и газовых месторождений американской компании, связанной с тогдашним министром энергетики США Риком Перри. Нафтогаз с таким решением не согласился. Об этом говорится в статье американского журнала Time.

По данным издания, Нафтогаз подал иск иск в окружной административный суд Киева на Кабинет министров и Министерство энергетики и угольной промышленностибыл. В тексте жалобы, НАК утверждает, что украинское правительство действовало незаконно и предвзято, когда в июле предоставило Варвинское месторождение (Чекниговская область) компании Ukrainian Energy, чьим совладельцем является Майкл Блейзер – давний союзник и финансовый спонсор Рика Перри.

Выходец из Украины Блейзер утверждает, что его компания получила права на разведку месторождения справедливо и без политического влияния.

"Заявка нашей компании была признана межведомственной комиссией и рекомендована группой независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений", – заявил Блейзер.

В Министерстве экономики США также отрицают, что Перри защищал интересы конкретных людей или компаний, когда пребывал на посту министра.

В статье говорится, что усилия Перри по влиянию на энергетический сектор Украины завершились, когда Палата представителей США начала расследование импичмента Дональда Трампа. Но до этого, Перри входил в тройку высокопоставленных чиновников США, так называемых "трех амиго", которые руководили американской политикой в Украине.

Издание сообщает, что во время майской встречи с президентом Владимиром Зеленским, Перри передал список американцев, которые могли бы консультировать правительство Украины в вопросах энергетической политики. В этом списке был и Блейзер, который поддерживал политические кампании Перри многие годы, в том числе внес 30 тыс. долларов для кампании Перри на пост губернатора Техаса в 2010 году.

Также в октябре было высказано предположение, что Перри пытался сменить руководство "Нафтогаза". Американский министр продвигал кандидатуры советников, которые должны были войти в совет директоров компании.

Блейзер был выдвинут Министерством энергетики США в качестве возможного советника Украины по энергетической политике. Спустя две недели после того, как Перри предложил своего соратника на должность советника, компания Блейзера "Ukrainian Energy" подала заявку на получение права на разведку нефти и газа обширного месторождения, известного как Варвинский блок. Так, компания получила крупнейшую из девяти энергетических лицензий, который правительство выдало в 2019 году.

Единственным конкурентом у Блейзера на аукционе была дочерняя компания "Нафтогаза" под названием UGV. Но она проиграла несмотря на то, что выдвинула более выгодное предложение.

"Мы знаем, что наше предложение было лучше", – заявил генеральный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев в комментарии Time.

В итоге, компания Блейзера получила исключительные права на разработку комплекса месторождений на срок до 50 лет.

Именно эту сделку "Нафтогаз" попытается опровергать в суде. Согласно документам, истцов в вышеупомянутом иске указан украинская компания UGV. От суда требуют аннулировать результаты конкурса и провести новый аукцион. В качестве ответчиков выступают Кабмин, Минэнергетики и правительственная комиссия, которая присуждала права на месторождения в 2019 году. Ни Перри, ни Блейзер не названы в проекте жалобы.

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