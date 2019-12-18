Не больше 10 га в одни руки: Зеленский предложил изменить законопроект о рынке земли

Кроме того, президент рассказал, что после принятия закона о земельной реформе будет подготовительный этап к полноценному запуску рынка

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га.

Об этом он заявил во время посещения села Красная Слободка в Киевской области, передает пресс-служба президента.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тысяч гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тысяч. Давайте от одной до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский сказал, что после принятия закона о земельной реформе будет подготовительный этап к полноценному запуску рынка.

"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский пообещал фермерам, что рейдерства не будет, потому что "государство будет защищать владельцев".

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", – уверяет презедент.

Он напомнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на референдум.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.